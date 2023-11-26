Местные подозревают, что на кременкульском рынке вновь началась стройка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители села Кременкуль, расположенного под Челябинском, опасаются, что закрытый после вмешательства прокуратуры и властей региона рынок вновь начнет свою работу. Фотографию возможной стройки 27 ноября URA.RU предоставили жители.

«Несмотря на то, что прокуратура приостановила деятельность рынка, там продолжают вести строительство», — сообщили URA.RU местные. На предоставленных агентству кадрах видно подъемный кран с рабочим на высоте.

22 ноября стало известно о том, что владельца рынка Ривожидина Махмадова объявили в розыск. В настоящее время рынок пуст. Судебные приставы опечатали все боксы с товаром, позволив бизнесменам вывезти скоропортящиеся продукты. После задержания следователь запрашивал арест коммерсанта. Центральный райсуд Челябинска отпустил Махмадова под залог. Тогда же стало известно, что он не признает свою вину и считает свою деятельность законной.

Ранее прокуратура просила суд привлечь Махмадова к ответственности из-за нарушений градостроительного законодательства. Ситуацию поставил на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Ему было представлено несколько докладов о ходе проверки. По поручению губернатора Алексея Текслера ГУ МВД проводит проверку.