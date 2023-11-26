26 ноября 2023

На скандальном рынке под Челябинском идет стройка, несмотря на запрет властей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, гаи, силовики, оптовый рынок, полиция, гибдд, дпс, фермерский рынок
Местные подозревают, что на кременкульском рынке вновь началась стройка Фото:

Жители села Кременкуль, расположенного под Челябинском, опасаются, что закрытый после вмешательства прокуратуры и властей региона рынок вновь начнет свою работу. Фотографию возможной стройки 27 ноября URA.RU предоставили жители.

«Несмотря на то, что прокуратура приостановила деятельность рынка, там продолжают вести строительство», — сообщили URA.RU местные. На предоставленных агентству кадрах видно подъемный кран с рабочим на высоте.

22 ноября стало известно о том, что владельца рынка Ривожидина Махмадова объявили в розыск. В настоящее время рынок пуст. Судебные приставы опечатали все боксы с товаром, позволив бизнесменам вывезти скоропортящиеся продукты. После задержания следователь запрашивал арест коммерсанта. Центральный райсуд Челябинска отпустил Махмадова под залог. Тогда же стало известно, что он не признает свою вину и считает свою деятельность законной.

Ранее прокуратура просила суд привлечь Махмадова к ответственности из-за нарушений градостроительного законодательства. Ситуацию поставил на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Ему было представлено несколько докладов о ходе проверки. По поручению губернатора Алексея Текслера ГУ МВД проводит проверку.

После закрытия рынка на его территории заметили рабочего на подъемном кране
После закрытия рынка на его территории заметили рабочего на подъемном кране

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Жители села Кременкуль, расположенного под Челябинском, опасаются, что закрытый после вмешательства прокуратуры и властей региона рынок вновь начнет свою работу. Фотографию возможной стройки 27 ноября URA.RU предоставили жители. «Несмотря на то, что прокуратура приостановила деятельность рынка, там продолжают вести строительство», — сообщили URA.RU местные. На предоставленных агентству кадрах видно подъемный кран с рабочим на высоте. 22 ноября стало известно о том, что владельца рынка Ривожидина Махмадова объявили в розыск. В настоящее время рынок пуст. Судебные приставы опечатали все боксы с товаром, позволив бизнесменам вывезти скоропортящиеся продукты. После задержания следователь запрашивал арест коммерсанта. Центральный райсуд Челябинска отпустил Махмадова под залог. Тогда же стало известно, что он не признает свою вину и считает свою деятельность законной. Ранее прокуратура просила суд привлечь Махмадова к ответственности из-за нарушений градостроительного законодательства. Ситуацию поставил на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Ему было представлено несколько докладов о ходе проверки. По поручению губернатора Алексея Текслера ГУ МВД проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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