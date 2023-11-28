Бойцы получили необходимое на фронте оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинские военнослужащие полка «Южный Урал» и 19 танкового полка, находящиеся в настоящее время в зоне проведения СВО, получили спецгруз от земляков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона, для бойцов собрали необходимую на фронте технику.

«Бойцы получили квадрокоптеры, тепловые монокуляры, планшетные компьютеры, электрогенераторы, бензопилы, наборы инструментов, различные бытовые принадлежности, аптечки. Военнослужащие выразили благодарность руководству области за оказанную помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Глава регионального министерства Светлана Костина сообщила, что все переданное оборудование необходимо на СВО. Его закупали по заявкам воинских частей. В ближайшее время военным также будут переданы радиостанции «Гранит».

Военнослужащие в ответ прислали видеообращение, в котором поблагодарили губернатора области Алексея Текслера и администрацию за оказываемую помощь и поддержку. По словам военных, единство российского народа является основной составляющей в победе.

«Вместе мы сила. Вместе мы победим», — отметили военные.

Челябинская область активно участвует в сборах гуманитарных грузов для бойцов. Помимо военнослужащих, регион помогает прифронтовым районам. Взяв шефство над городами Ясиноватая и Волноваха, Челябинская область активно участвует в их восстановлении.