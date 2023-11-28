Гитарист Пугачевой заявил, что жизнь певицы настроена на Россию

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Жизнь Аллы Пугачевой настроена на русский язык и сам народ, отметил  Александр Левшин Фото:

Жизнь певицы Аллы Пугачевой «настроена на Россию». Об этом заявил ее собственный гитарист Александр Левшин.

«Обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», — заявил Александр Левшин в разговоре с MK.RU.

В ноябре Алла Пугачева в соцсетях также обращалась к россиянам. Она назвала тех, кто выступает против нее «рабами, холопами и завистниками». В этот же день она написала, что ее российскую аудиторию специально пытаются настроить против нее.

Певица уехала из России после начала спецоперации на Украине. В ноябре 2023 года она возвращалась в страну по личным делам. К 17 ноября ее обнаружили на Кипре. Недавно стало известно, что Алла Пугачева решила покинуть Кипр, передают «Дни.ру».

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Жизнь певицы Аллы Пугачевой «настроена на Россию». Об этом заявил ее собственный гитарист Александр Левшин. «Обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», — заявил Александр Левшин в разговоре с MK.RU. В ноябре Алла Пугачева в соцсетях также обращалась к россиянам. Она назвала тех, кто выступает против нее «рабами, холопами и завистниками». В этот же день она написала, что ее российскую аудиторию специально пытаются настроить против нее. Певица уехала из России после начала спецоперации на Украине. В ноябре 2023 года она возвращалась в страну по личным делам. К 17 ноября ее обнаружили на Кипре. Недавно стало известно, что Алла Пугачева решила покинуть Кипр, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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