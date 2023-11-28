28 ноября 2023

В ХМАО суд арестовал начальника отдела Роспотребнадзора, подозреваемого в коррупции

В ХМАО суд на два месяца арестовал начальника отдела Роспотребнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд арестовал Щербакова на два месяца Фото:

Пыть-Яхский городской суд ХМАО арестовал начальника управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александра Щербакова до 27 января. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением Пыть-Яхского городского суда ХМАО — Югры Щербакову А.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает пресс-служба суда.

Щербаков был задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей от директора частного детского сада. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

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Пыть-Яхский городской суд ХМАО арестовал начальника управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александра Щербакова до 27 января. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Постановлением Пыть-Яхского городского суда ХМАО — Югры Щербакову А.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает пресс-служба суда. Щербаков был задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей от директора частного детского сада. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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