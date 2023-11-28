В ХМАО суд арестовал начальника отдела Роспотребнадзора, подозреваемого в коррупции

Суд арестовал Щербакова на два месяца
Пыть-Яхский городской суд ХМАО арестовал начальника управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александра Щербакова до 27 января. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Постановлением Пыть-Яхского городского суда ХМАО — Югры Щербакову А.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает пресс-служба суда.
Щербаков был задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей от директора частного детского сада. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
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