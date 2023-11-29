29 ноября 2023

В ЯНАО на месторождении погибли нефтяники

© Служба новостей «URA.RU»
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На месторождении в ЯНАО погибло двое рабочих Фото:

В Тазовском районе ЯНАО на одном из кустов Салмановского месторождения при демонтаже трубы погибло двое нефтяников, еще двое доставлены в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«На месторождении в Тазовском районе в процессе демонтажа деформированной трубы, произошел ее срыв и движение вокруг собственной оси. Двое рабочих погибло на месте, еще двое с телесными повреждениями доставлены в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО „Салехардская ОКБ“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

По данным источника, причиной несчастного случая могло быть нарушение требований безопасности со стороны работодателя. Происшествие произошло около 16 часов 28 ноября.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о несчастном случае, по данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая разберется в причинах происшествия и даст юридическую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности.

В пресс-службу окружного департамента здравоохранения отправлен запрос о состоянии здоровья пострадавших нефтяников. Ответ ожидается.

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В Тазовском районе ЯНАО на одном из кустов Салмановского месторождения при демонтаже трубы погибло двое нефтяников, еще двое доставлены в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «На месторождении в Тазовском районе в процессе демонтажа деформированной трубы, произошел ее срыв и движение вокруг собственной оси. Двое рабочих погибло на месте, еще двое с телесными повреждениями доставлены в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО „Салехардская ОКБ“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По данным источника, причиной несчастного случая могло быть нарушение требований безопасности со стороны работодателя. Происшествие произошло около 16 часов 28 ноября. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о несчастном случае, по данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая разберется в причинах происшествия и даст юридическую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности. В пресс-службу окружного департамента здравоохранения отправлен запрос о состоянии здоровья пострадавших нефтяников. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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