В ЯНАО на месторождении погибли нефтяники

На месторождении в ЯНАО погибло двое рабочих Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО на одном из кустов Салмановского месторождения при демонтаже трубы погибло двое нефтяников, еще двое доставлены в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«На месторождении в Тазовском районе в процессе демонтажа деформированной трубы, произошел ее срыв и движение вокруг собственной оси. Двое рабочих погибло на месте, еще двое с телесными повреждениями доставлены в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО „Салехардская ОКБ“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

По данным источника, причиной несчастного случая могло быть нарушение требований безопасности со стороны работодателя. Происшествие произошло около 16 часов 28 ноября.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о несчастном случае, по данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая разберется в причинах происшествия и даст юридическую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности.

В пресс-службу окружного департамента здравоохранения отправлен запрос о состоянии здоровья пострадавших нефтяников. Ответ ожидается.