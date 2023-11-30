Песков: Зеленский сможет задать вопрос Путину на прямой линии

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) сказал, что задать вопрос президенту на прямой линии можно будет из любой точки мира Фото:

Любой сможет задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, даже украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Новость по теме
Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году

«Даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии», — сказал Дмитрий Песков telegram-каналу Shot. По словам пресс-секретаря, задать вопрос главе государства будет возможно из любой точки мира.

Прямая линия с президентом состоится 14 декабря. Ранее Песков сообщил, что Путин будет сам отбирать вопросы, на которые будет отвечать.

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Любой сможет задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, даже украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии», — сказал Дмитрий Песков telegram-каналу Shot. По словам пресс-секретаря, задать вопрос главе государства будет возможно из любой точки мира. Прямая линия с президентом состоится 14 декабря. Ранее Песков сообщил, что Путин будет сам отбирать вопросы, на которые будет отвечать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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