Песков: Зеленский сможет задать вопрос Путину на прямой линии

Дмитрий Песков (на фото) сказал, что задать вопрос президенту на прямой линии можно будет из любой точки мира
Любой сможет задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, даже украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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«Даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии», — сказал Дмитрий Песков telegram-каналу Shot. По словам пресс-секретаря, задать вопрос главе государства будет возможно из любой точки мира.
Прямая линия с президентом состоится 14 декабря. Ранее Песков сообщил, что Путин будет сам отбирать вопросы, на которые будет отвечать.
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