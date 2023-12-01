В регионах Урала взлетели цены на электрокары

01 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Цены на электрокары растут, но и продажи машин растут тоже Фото: Георгий Бергал © URA.RU Средняя цена нового электрокара в УрФО выросла на 52% за десять месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказал Вадим Маньков — руководитель сектора регионального развития Восток, Авто.ру. «На текущий момент средняя цена нового электромобиля в УрФО составляет 6 750 000 рублей, а в январе она была 4 450 000 рублей», — рассказал Маньков. Также он отметил, что цена на электрокары с пробегом выросла на 46% за аналогичный период и составила 1 450 000 вместо 990 000 рублей. Несмотря на рост цен, количество продаж новых электромобилей на Урале тоже выросло — почти в шесть раз. Наиболее популярными среди новых моделей электрокаров среди уральцев являются ZEEKR 001 (доля 20%), ZEEKR X (доля 7,2%) SKYWELL ET5 (доля 6,4%), и среди подержанных NISSAN LEAF (доля 26,3%), ZEEKR X (доля 17,9%) SKYWELL ET5 (доля 7,1%).

Средняя цена нового электрокара в УрФО выросла на 52% за десять месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказал Вадим Маньков — руководитель сектора регионального развития Восток, Авто.ру. «На текущий момент средняя цена нового электромобиля в УрФО составляет 6 750 000 рублей, а в январе она была 4 450 000 рублей», — рассказал Маньков. Также он отметил, что цена на электрокары с пробегом выросла на 46% за аналогичный период и составила 1 450 000 вместо 990 000 рублей. Несмотря на рост цен, количество продаж новых электромобилей на Урале тоже выросло — почти в шесть раз. Наиболее популярными среди новых моделей электрокаров среди уральцев являются ZEEKR 001 (доля 20%), ZEEKR X (доля 7,2%) SKYWELL ET5 (доля 6,4%), и среди подержанных NISSAN LEAF (доля 26,3%), ZEEKR X (доля 17,9%) SKYWELL ET5 (доля 7,1%).