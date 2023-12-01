Идею Шумкова о трудовом воспитании школьников поддержали в Госдуме

Шумков предвидел введение трудового воспитания в школах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума приняла закон, согласно которому с 1-го сентября 2024 года станет обязательным трудовое воспитание школьников. Авторами поправок являются депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным. О необходимости обязательного трудового воспитания школьников говорил курганский губернатор Вадим Шумков еще в 2022 году.

«Закон обязывает школьников участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Разрешение родителей на участие в таком труде не потребуется», — передает смысл поправок в закон РИА Новости.

В октябре 2022 года Шумков заявил о том, что в школах нужно восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. Он добавил, что речь идет о задействовании пришкольных участков, школьных мастерских, соответствующих площадей ближайших учреждений СПО и предприятий.

«В школах совершили откровенную глупость, исключая уроки труда и переводя их в некие безликие „технологии“. Школа должна готовить полноценных граждан общества развития и созидания, а не потребителей», — отмечал Шумков.