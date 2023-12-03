В РФ хотят ввести наказание за ложные доносы на семью

В России граждан планируют наказывать за ложные доносы на семьи. Об этой инициативе рассказал зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
«Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального (мера по защите прав несовершеннолетних — прим. URA.RU) пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей — кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и так далее. Это, увы, существует и порочную систему подпитывает» — пояснил Петр Толстой в интервью «Парламентской газете».
Авторы приступили к обсуждению инициативы с правительством РФ. Толстой подчеркивает, что перед принятием надо поработать над формулировками и согласовать позиции всех участников процесса, чтобы «закон был действенным и не смог кому-то навредить».
Летом в Госдуме рассматривали законопроект, по которому детей должны изымать из семей только при чрезвычайных обстоятельствах и по решению суда. В документе отмечалось, что будет применяться «презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав». В законодательство РФ планировали включить права ребенка жить и воспитываться в родной семье.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.