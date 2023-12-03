03 декабря 2023

В РФ хотят ввести наказание за ложные доносы на семью

Зампред Госдумы Толстой: россиян будут наказывать за ложные доносы на семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Авторы инициативы хотят обезопасит семьи от «грубого вмешательства» в их жизнь Фото:

В России граждан планируют наказывать за ложные доносы на семьи. Об этой инициативе рассказал зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

«Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального (мера по защите прав несовершеннолетних — прим. URA.RU) пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей — кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и так далее. Это, увы, существует и порочную систему подпитывает» — пояснил Петр Толстой в интервью «Парламентской газете».

Авторы приступили к обсуждению инициативы с правительством РФ. Толстой подчеркивает, что перед принятием надо поработать над формулировками и согласовать позиции всех участников процесса, чтобы «закон был действенным и не смог кому-то навредить».

Летом в Госдуме рассматривали законопроект, по которому детей должны изымать из семей только при чрезвычайных обстоятельствах и по решению суда. В документе отмечалось, что будет применяться «презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав». В законодательство РФ планировали включить права ребенка жить и воспитываться в родной семье.

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В России граждан планируют наказывать за ложные доносы на семьи. Об этой инициативе рассказал зампредседателя Госдумы Петр Толстой. «Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального (мера по защите прав несовершеннолетних — прим. URA.RU) пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей — кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и так далее. Это, увы, существует и порочную систему подпитывает» — пояснил Петр Толстой в интервью «Парламентской газете». Авторы приступили к обсуждению инициативы с правительством РФ. Толстой подчеркивает, что перед принятием надо поработать над формулировками и согласовать позиции всех участников процесса, чтобы «закон был действенным и не смог кому-то навредить». Летом в Госдуме рассматривали законопроект, по которому детей должны изымать из семей только при чрезвычайных обстоятельствах и по решению суда. В документе отмечалось, что будет применяться «презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав». В законодательство РФ планировали включить права ребенка жить и воспитываться в родной семье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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