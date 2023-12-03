03 декабря 2023

В Свердловской области девочка покончила с собой

Mash: 16-летняя жительница Качканара совершила суицид
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Инцидент произошел в Качканаре Фото:

В Качканаре (Свердловская область) 16-летняя девочка покончила с собой. Ее тело обнаружили в туалете.

«Тело девочки нашли дома в туалете. В последний раз все выглядело нормально: адекватная мать, дочь готовилась к учебе в колледже. Полиция еще устанавливает мотивы поступка», — сообщает telegram-канал Mash.

Ранее подросток уже пыталась уйти из жизни. Тогда мать успела ее спасти, но затем ее лишили родительских прав, а дочь отправили в психоневрологический диспансер. Потом опекунство вернули.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления СКР. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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В Качканаре (Свердловская область) 16-летняя девочка покончила с собой. Ее тело обнаружили в туалете. «Тело девочки нашли дома в туалете. В последний раз все выглядело нормально: адекватная мать, дочь готовилась к учебе в колледже. Полиция еще устанавливает мотивы поступка», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее подросток уже пыталась уйти из жизни. Тогда мать успела ее спасти, но затем ее лишили родительских прав, а дочь отправили в психоневрологический диспансер. Потом опекунство вернули. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления СКР. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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