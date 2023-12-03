В Свердловской области девочка покончила с собой

В Качканаре (Свердловская область) 16-летняя девочка покончила с собой. Ее тело обнаружили в туалете.
«Тело девочки нашли дома в туалете. В последний раз все выглядело нормально: адекватная мать, дочь готовилась к учебе в колледже. Полиция еще устанавливает мотивы поступка», — сообщает telegram-канал Mash.
Ранее подросток уже пыталась уйти из жизни. Тогда мать успела ее спасти, но затем ее лишили родительских прав, а дочь отправили в психоневрологический диспансер. Потом опекунство вернули.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления СКР. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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