В Свердловской области девочка покончила с собой

Mash: 16-летняя жительница Качканара совершила суицид

Инцидент произошел в Качканаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Качканаре (Свердловская область) 16-летняя девочка покончила с собой. Ее тело обнаружили в туалете.

«Тело девочки нашли дома в туалете. В последний раз все выглядело нормально: адекватная мать, дочь готовилась к учебе в колледже. Полиция еще устанавливает мотивы поступка», — сообщает telegram-канал Mash.

Ранее подросток уже пыталась уйти из жизни. Тогда мать успела ее спасти, но затем ее лишили родительских прав, а дочь отправили в психоневрологический диспансер. Потом опекунство вернули.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления СКР. На момент публикации заметки ответ получен не был.