Путин присвоил почетные звания трем ямальцам

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания учителю, тренеру и машинисту-инструктору из ЯНАО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
«Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации присвоено Марине Гречишниковой — учителю «Средней общеобразовательной школы №2» пгт Уренгой Пуровского района ЯНАО. «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено Гулюсе Чубаковой — тренеру спортшколы «Арктика» в Новом Уренгое. «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено Анатолию Калинину — машинисту-инструктору локомотивных бригад АО «Ямальская железнодорожная компания»», — сообщается в документе на портале правовой информации.
Ранее Путин отметил шестерых работников нефтяной отрасли в ЯНАО. Им были присвоены почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».
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