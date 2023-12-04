04 декабря 2023

Путин присвоил почетные звания трем ямальцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин наградил троих жителей Ямала почетными званиями Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания учителю, тренеру и машинисту-инструктору из ЯНАО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

«Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации присвоено Марине Гречишниковой — учителю «Средней общеобразовательной школы №2» пгт Уренгой Пуровского района ЯНАО. «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено Гулюсе Чубаковой — тренеру спортшколы «Арктика» в Новом Уренгое. «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено Анатолию Калинину — машинисту-инструктору локомотивных бригад АО «Ямальская железнодорожная компания»», — сообщается в документе на портале правовой информации.

Ранее Путин отметил шестерых работников нефтяной отрасли в ЯНАО. Им были присвоены почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

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Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания учителю, тренеру и машинисту-инструктору из ЯНАО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. «Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации присвоено Марине Гречишниковой — учителю «Средней общеобразовательной школы №2» пгт Уренгой Пуровского района ЯНАО. «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено Гулюсе Чубаковой — тренеру спортшколы «Арктика» в Новом Уренгое. «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено Анатолию Калинину — машинисту-инструктору локомотивных бригад АО «Ямальская железнодорожная компания»», — сообщается в документе на портале правовой информации. Ранее Путин отметил шестерых работников нефтяной отрасли в ЯНАО. Им были присвоены почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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