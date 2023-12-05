В Тюмени из-за морозов отменили этап Кубка России по биатлону

06 декабря 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Тюменский этап Кубка России по биатлону отменен из-за морозов Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени из-за морозов отменили этап Кубка России по биатлону. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Спринтерские гонки на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменены из-за мороза. Соревнования должны были состояться сегодня, 6 декабря, в „Жемчужине Сибири“. Решение приняло жюри, сообщает Союз биатлонистов России», — указано в сообщении Инфоцентра правительства Тюменской области. Комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале сообщил, что сначала из-за погоды планировалось сократить дистанцию забега. «Сообщает Занин! Сейчас температура -21. Жюри решило для начала сократить дистанции — мужчинам сделали 7,5 км, женщинам 6. Окончательное решение по гонке примут во время пристрелки в 10:40», — указано в telegram-канале Губерниева. В следующем сообщении Губерниев написал об отмене гонки. Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигаются аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, период с 6 по 10 декабря температура воздуха в регионе опустится до -39 градусов.

В Тюмени из-за морозов отменили этап Кубка России по биатлону. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Спринтерские гонки на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменены из-за мороза. Соревнования должны были состояться сегодня, 6 декабря, в „Жемчужине Сибири“. Решение приняло жюри, сообщает Союз биатлонистов России», — указано в сообщении Инфоцентра правительства Тюменской области. Комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале сообщил, что сначала из-за погоды планировалось сократить дистанцию забега. «Сообщает Занин! Сейчас температура -21. Жюри решило для начала сократить дистанции — мужчинам сделали 7,5 км, женщинам 6. Окончательное решение по гонке примут во время пристрелки в 10:40», — указано в telegram-канале Губерниева. В следующем сообщении Губерниев написал об отмене гонки. Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигаются аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, период с 6 по 10 декабря температура воздуха в регионе опустится до -39 градусов.