05 декабря 2023

В Тюмени из-за морозов отменили этап Кубка России по биатлону

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Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, фуркад мартен, склон
Тюменский этап Кубка России по биатлону отменен из-за морозов Фото:

В Тюмени из-за морозов отменили этап Кубка России по биатлону. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Спринтерские гонки на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменены из-за мороза. Соревнования должны были состояться сегодня, 6 декабря, в „Жемчужине Сибири“. Решение приняло жюри, сообщает Союз биатлонистов России», — указано в сообщении Инфоцентра правительства Тюменской области.

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале сообщил, что сначала из-за погоды планировалось сократить дистанцию забега. «Сообщает Занин! Сейчас температура -21. Жюри решило для начала сократить дистанции — мужчинам сделали 7,5 км, женщинам 6. Окончательное решение по гонке примут во время пристрелки в 10:40», — указано в telegram-канале Губерниева.

В следующем сообщении Губерниев написал об отмене гонки. Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигаются аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, период с 6 по 10 декабря температура воздуха в регионе опустится до -39 градусов.

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В Тюмени из-за морозов отменили этап Кубка России по биатлону. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Спринтерские гонки на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменены из-за мороза. Соревнования должны были состояться сегодня, 6 декабря, в „Жемчужине Сибири“. Решение приняло жюри, сообщает Союз биатлонистов России», — указано в сообщении Инфоцентра правительства Тюменской области. Комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале сообщил, что сначала из-за погоды планировалось сократить дистанцию забега. «Сообщает Занин! Сейчас температура -21. Жюри решило для начала сократить дистанции — мужчинам сделали 7,5 км, женщинам 6. Окончательное решение по гонке примут во время пристрелки в 10:40», — указано в telegram-канале Губерниева. В следующем сообщении Губерниев написал об отмене гонки. Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигаются аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, период с 6 по 10 декабря температура воздуха в регионе опустится до -39 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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