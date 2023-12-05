05 декабря 2023

Жители ЯНАО попросили Артюхова о новом вертолетном маршруте

В ЯНАО появится новый регулярный вертолетный маршрут
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, ямал
В Пуровском районе ЯНАО появится новый вертолетный рейс Фото:

В ЯНАО в 2024 году появится новый регулярный вертолетный маршрут между Тарко-Сале и поселком Самбург. Просьбу жителей, озвученную в ходе личного приема, поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Пуровчанка Ольга Вануйто попросила запустить вертолетный рейс, который свяжет отдаленный поселок Самбург с [Тарко-Сале]. Зимой и летом транспортное сообщение есть, но в межсезонье возникают сложности. Просьбу женщины поддержал губернатор ЯНАО», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Регулярные рейсы начнут выполняться в 2024 году, в период межсезонья количество рейсов увеличится, в связи с растущим спросом. Помимо этого, правительство прорабатывает вопрос запуска авиасообщения между Толькой и Халясавэй, в поселках уже обустроены вертолетные площадки.

Ранее URA.RU рассказало, что между Тарко-Сале и Тюменью возобновились регулярные перелеты. Самолет совершает рейсы дважды в неделю.

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В ЯНАО в 2024 году появится новый регулярный вертолетный маршрут между Тарко-Сале и поселком Самбург. Просьбу жителей, озвученную в ходе личного приема, поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Пуровчанка Ольга Вануйто попросила запустить вертолетный рейс, который свяжет отдаленный поселок Самбург с [Тарко-Сале]. Зимой и летом транспортное сообщение есть, но в межсезонье возникают сложности. Просьбу женщины поддержал губернатор ЯНАО», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Регулярные рейсы начнут выполняться в 2024 году, в период межсезонья количество рейсов увеличится, в связи с растущим спросом. Помимо этого, правительство прорабатывает вопрос запуска авиасообщения между Толькой и Халясавэй, в поселках уже обустроены вертолетные площадки. Ранее URA.RU рассказало, что между Тарко-Сале и Тюменью возобновились регулярные перелеты. Самолет совершает рейсы дважды в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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