Жители ЯНАО попросили Артюхова о новом вертолетном маршруте

В ЯНАО появится новый регулярный вертолетный маршрут

В Пуровском районе ЯНАО появится новый вертолетный рейс Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО в 2024 году появится новый регулярный вертолетный маршрут между Тарко-Сале и поселком Самбург. Просьбу жителей, озвученную в ходе личного приема, поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Пуровчанка Ольга Вануйто попросила запустить вертолетный рейс, который свяжет отдаленный поселок Самбург с [Тарко-Сале]. Зимой и летом транспортное сообщение есть, но в межсезонье возникают сложности. Просьбу женщины поддержал губернатор ЯНАО», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Регулярные рейсы начнут выполняться в 2024 году, в период межсезонья количество рейсов увеличится, в связи с растущим спросом. Помимо этого, правительство прорабатывает вопрос запуска авиасообщения между Толькой и Халясавэй, в поселках уже обустроены вертолетные площадки.

Ранее URA.RU рассказало, что между Тарко-Сале и Тюменью возобновились регулярные перелеты. Самолет совершает рейсы дважды в неделю.