Коммунисты требуют признать иноагентом пермского экс-депутата Лисняка

06 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

До весны 2023 года Илья Лисняк заседал в ЗС Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краевой комитет партии «Коммунисты России» потребовал от Минюста внести бывшего депутата законодательного собрания Илью Лисняка в реестр иностранных агентов. Также партия подозревает в работе на западные государства Михаила Нецветаева — соратника Лисняка. Текст доноса опубликован на странице партии в соцсети «ВКонтакте». «Мы обратились в территориальное управление Минюста РФ по Пермскому краю с просьбой организовать детальную проверку деятельности Лисняка Ильи Николаевича и Нецветаева Михаила Юрьевичана на предмет выявления в их деятельности признаков деятельности иностранного агента. По итогам проверки внести Михаила Юрьевича Нецветаева и Илью Николаевича Лисняка в соответствующий реестр граждан-иноагентов», — сообщил руководитель реготделения партии «Коммунисты России» Михаил Дьячков. Источник в политэлитах связывает это заявление с тем, что «Коммунисты России» таким образом устраняют политического конкурента. «Лисняк со многими перессорился в крае. Он стал персоной нон-грата. Неудивительно, что все хотят усложнить ему жизнь», — отметил собеседник. Тем более, что в своих официальных соцсетях Лисняк не скрывает, что живет за границей. Дьячков отмечает, что Лисняк «длительное время живет заграницей», в том числе на территории Черногории, которая входит в НАТО. При этом он «не перестает через свои интернет-ресурсы постоянно вмешиваться во внутриполитические процессы, происходящие в России и Пермском крае». Что касается Нецветаева, то Дьячков напоминает, что он жил в США, а теперь «предлагает судебную защиту участникам специальной военной операции». «Нецветаев при установлении обстоятельств получения ранений, получает информацию о принадлежности того или иного участника СВО к конкретному воинскому подразделению, дислокации, времени пребывания в зоне боевых действий, а также иной информации, которая является информацией в военной области», — подчеркивает коммунист. URA.RU направило запрос в теруправление Минюста РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен. Как ранее рассказывало URA.RU, Илью Лисняка лишили депутатского мандата 30 ноября из-за прогулов и сокрытие доходов. Он покинул страну после возбуждения уголовного дела о вымогательстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский краевой комитет партии «Коммунисты России» потребовал от Минюста внести бывшего депутата законодательного собрания Илью Лисняка в реестр иностранных агентов. Также партия подозревает в работе на западные государства Михаила Нецветаева — соратника Лисняка. Текст доноса опубликован на странице партии в соцсети «ВКонтакте». «Мы обратились в территориальное управление Минюста РФ по Пермскому краю с просьбой организовать детальную проверку деятельности Лисняка Ильи Николаевича и Нецветаева Михаила Юрьевичана на предмет выявления в их деятельности признаков деятельности иностранного агента. По итогам проверки внести Михаила Юрьевича Нецветаева и Илью Николаевича Лисняка в соответствующий реестр граждан-иноагентов», — сообщил руководитель реготделения партии «Коммунисты России» Михаил Дьячков. Источник в политэлитах связывает это заявление с тем, что «Коммунисты России» таким образом устраняют политического конкурента. «Лисняк со многими перессорился в крае. Он стал персоной нон-грата. Неудивительно, что все хотят усложнить ему жизнь», — отметил собеседник. Тем более, что в своих официальных соцсетях Лисняк не скрывает, что живет за границей. Дьячков отмечает, что Лисняк «длительное время живет заграницей», в том числе на территории Черногории, которая входит в НАТО. При этом он «не перестает через свои интернет-ресурсы постоянно вмешиваться во внутриполитические процессы, происходящие в России и Пермском крае». Что касается Нецветаева, то Дьячков напоминает, что он жил в США, а теперь «предлагает судебную защиту участникам специальной военной операции». «Нецветаев при установлении обстоятельств получения ранений, получает информацию о принадлежности того или иного участника СВО к конкретному воинскому подразделению, дислокации, времени пребывания в зоне боевых действий, а также иной информации, которая является информацией в военной области», — подчеркивает коммунист. URA.RU направило запрос в теруправление Минюста РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен. Как ранее рассказывало URA.RU, Илью Лисняка лишили депутатского мандата 30 ноября из-за прогулов и сокрытие доходов. Он покинул страну после возбуждения уголовного дела о вымогательстве.