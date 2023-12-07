Стала известна судьба самолета «Уральских авиалиний», севшего в новосибирском поле

Самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти и спишут в утиль
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Решения по самолету будут приняты в два дня после завершения расследования, отметил Скуратов Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», севший в поле под Новосибирском, будет разобран на запчасти и списан в утиль. Об этом рассказал источник, близкий к авиавластям.

«Самолет „Уральских авиалиний“ восстанавливать не будут — его разберут на запчасти и спишут в утиль», — передает издание «Известия» слова источника из авиавластей. По словам собеседника, ни одна из российских организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без проведения исследования прочности конструкции лайнера. Подобные испытания еще не проводились.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что маловероятно найти того, кто возьмется за полную разборку и последующую сборку самолета. В пресс-службе Росавиации отметили, что оценка перспектив восстановления воздушного судна не проводилась, так как все еще продолжается расследование инцидента.

По словам гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова, самолет не сможет взлететь с пшеничного поля, ведь для этого необходимо проложить взлетную полосу, что экономически нецелесообразно. «Ну и потом, самолет застрахован», — пояснил он. Также Скуратов подчеркнул, что решения по самолету будут приняты в два дня после завершения расследования.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось.

Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Никто из пассажиров не погиб. Росавиация организовала расследование вынужденной посадки. После чего в отчете с итогами расследования выявили 15 ошибок и противоречий. Вся информация о случившемся — в сюжете URA.RU.

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Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», севший в поле под Новосибирском, будет разобран на запчасти и списан в утиль. Об этом рассказал источник, близкий к авиавластям. «Самолет „Уральских авиалиний“ восстанавливать не будут — его разберут на запчасти и спишут в утиль», — передает издание «Известия» слова источника из авиавластей. По словам собеседника, ни одна из российских организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без проведения исследования прочности конструкции лайнера. Подобные испытания еще не проводились. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что маловероятно найти того, кто возьмется за полную разборку и последующую сборку самолета. В пресс-службе Росавиации отметили, что оценка перспектив восстановления воздушного судна не проводилась, так как все еще продолжается расследование инцидента. По словам гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова, самолет не сможет взлететь с пшеничного поля, ведь для этого необходимо проложить взлетную полосу, что экономически нецелесообразно. «Ну и потом, самолет застрахован», — пояснил он. Также Скуратов подчеркнул, что решения по самолету будут приняты в два дня после завершения расследования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Никто из пассажиров не погиб. Росавиация организовала расследование вынужденной посадки. После чего в отчете с итогами расследования выявили 15 ошибок и противоречий. Вся информация о случившемся — в сюжете URA.RU.
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