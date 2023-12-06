Уровень безработицы в ЯНАО остается одним из самых низких в стране

07 декабря 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Сейчас на Ямале самая низкая безработица в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас на Ямале самая низкая безработица в России, а по уровню занятости населения округ занимает второе место. В поиске работы находятся меньше тысячи жителей региона, это на 30 процентов ниже, чем в прошлом году, рассказала в ходе пресс-конференции директор департамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина. «В окружном банке вакансий более 13 тысяч свободных рабочих мест. На одного соискателя приходится порядка 13 предложений. Наши специалисты ежедневно проводят мониторинг рынка труда, чтобы вовремя скорректировать те или иные меры поддержки для работодателей и граждан. Это помогает поддерживать стабильную ситуацию на рынке труда», — пояснила Ольга Аникина. Особое внимание уделяется родственникам участников СВО. Жены бойцов во время поиска вакансий получают региональную доплату в размере максимального пособия по безработице. Более тысячи ямальцев прошли бесплатное обучение и получили новые профессии. На выбор — более 250 образовательных программ. В центре занятости помогают в подготовке бизнес-планов начинающим предпринимателям, бесплатно обучают их навыкам ведения документации, предоставляют финансовую помощь на открытие собственного дела. По поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова выпускникам колледжей и техникумов из сельской местности, работающим в приоритетных отраслях экономики, компенсируется аренда жилья в городе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО растет спрос на специалистов с рабочей профессией. На одну вакансию в сфере «Рабочий персонал» в регионе приходится всего 2,5 резюме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас на Ямале самая низкая безработица в России, а по уровню занятости населения округ занимает второе место. В поиске работы находятся меньше тысячи жителей региона, это на 30 процентов ниже, чем в прошлом году, рассказала в ходе пресс-конференции директор департамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина. «В окружном банке вакансий более 13 тысяч свободных рабочих мест. На одного соискателя приходится порядка 13 предложений. Наши специалисты ежедневно проводят мониторинг рынка труда, чтобы вовремя скорректировать те или иные меры поддержки для работодателей и граждан. Это помогает поддерживать стабильную ситуацию на рынке труда», — пояснила Ольга Аникина. Особое внимание уделяется родственникам участников СВО. Жены бойцов во время поиска вакансий получают региональную доплату в размере максимального пособия по безработице. Более тысячи ямальцев прошли бесплатное обучение и получили новые профессии. На выбор — более 250 образовательных программ. В центре занятости помогают в подготовке бизнес-планов начинающим предпринимателям, бесплатно обучают их навыкам ведения документации, предоставляют финансовую помощь на открытие собственного дела. По поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова выпускникам колледжей и техникумов из сельской местности, работающим в приоритетных отраслях экономики, компенсируется аренда жилья в городе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО растет спрос на специалистов с рабочей профессией. На одну вакансию в сфере «Рабочий персонал» в регионе приходится всего 2,5 резюме.