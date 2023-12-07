Гайане предрекли поражение в войне с Венесуэлой

Военный эксперт Леонков: Венесуэла с легкостью справится Гайаной

08 декабря 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

В войне с Венесуэлой Гайане предрекают поражение Фото: Сергей Русанов © URA.RU Армия Венесуэлы без особых проблем могла бы справиться с гайанской. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков. «С военной точки зрения эти страны (Венесуэла и Гайана) находятся в разных весовых категориях. У Гайаны скорее даже не армия, а полицейские силы бывшей британской колонии. Она надеется на помощь британцев или американцев. В одиночку она не устоит», — цитируют «Известия» Ленкова. В армии Гайаны насчитывается порядка 3,5 тыс. солдат. Это сухопутные и воздушных силы, а также береговая стража, объясняет военный эксперт. У Венесуэлы же в Силах обороны насчитывается 123 тыс. человек: шесть дивизий сухопутных сил и парашютная пехотная бригада. Помимо этого, в ВМС страны имеется две дизель-электрические подводные лодки и шесть ракетных фрегатов типа Lupo, а так же десантные, сторожевые, учебные корабли и суда снабжения. С конца ноября Венесуэла проводит военную операцию для присоединения спорного региона Эссекибо. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказана предыстория конфликта и что происходит сейчас в регионе.

Армия Венесуэлы без особых проблем могла бы справиться с гайанской. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков. «С военной точки зрения эти страны (Венесуэла и Гайана) находятся в разных весовых категориях. У Гайаны скорее даже не армия, а полицейские силы бывшей британской колонии. Она надеется на помощь британцев или американцев. В одиночку она не устоит», — цитируют «Известия» Ленкова. В армии Гайаны насчитывается порядка 3,5 тыс. солдат. Это сухопутные и воздушных силы, а также береговая стража, объясняет военный эксперт. У Венесуэлы же в Силах обороны насчитывается 123 тыс. человек: шесть дивизий сухопутных сил и парашютная пехотная бригада. Помимо этого, в ВМС страны имеется две дизель-электрические подводные лодки и шесть ракетных фрегатов типа Lupo, а так же десантные, сторожевые, учебные корабли и суда снабжения. С конца ноября Венесуэла проводит военную операцию для присоединения спорного региона Эссекибо. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказана предыстория конфликта и что происходит сейчас в регионе.