07 декабря 2023

Гайане предрекли поражение в войне с Венесуэлой

Военный эксперт Леонков: Венесуэла с легкостью справится Гайаной
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В войне с Венесуэлой Гайане предрекают поражение Фото:

Армия Венесуэлы без особых проблем могла бы справиться с гайанской. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков.

«С военной точки зрения эти страны (Венесуэла и Гайана) находятся в разных весовых категориях. У Гайаны скорее даже не армия, а полицейские силы бывшей британской колонии. Она надеется на помощь британцев или американцев. В одиночку она не устоит», — цитируют «Известия» Ленкова.

В армии Гайаны насчитывается порядка 3,5 тыс. солдат. Это сухопутные и воздушных силы, а также береговая стража, объясняет военный эксперт. У Венесуэлы же в Силах обороны насчитывается 123 тыс. человек: шесть дивизий сухопутных сил и парашютная пехотная бригада. Помимо этого, в ВМС страны имеется две дизель-электрические подводные лодки и шесть ракетных фрегатов типа Lupo, а так же десантные, сторожевые, учебные корабли и суда снабжения.

С конца ноября Венесуэла проводит военную операцию для присоединения спорного региона Эссекибо. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказана предыстория конфликта и что происходит сейчас в регионе.

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Армия Венесуэлы без особых проблем могла бы справиться с гайанской. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков. «С военной точки зрения эти страны (Венесуэла и Гайана) находятся в разных весовых категориях. У Гайаны скорее даже не армия, а полицейские силы бывшей британской колонии. Она надеется на помощь британцев или американцев. В одиночку она не устоит», — цитируют «Известия» Ленкова. В армии Гайаны насчитывается порядка 3,5 тыс. солдат. Это сухопутные и воздушных силы, а также береговая стража, объясняет военный эксперт. У Венесуэлы же в Силах обороны насчитывается 123 тыс. человек: шесть дивизий сухопутных сил и парашютная пехотная бригада. Помимо этого, в ВМС страны имеется две дизель-электрические подводные лодки и шесть ракетных фрегатов типа Lupo, а так же десантные, сторожевые, учебные корабли и суда снабжения. С конца ноября Венесуэла проводит военную операцию для присоединения спорного региона Эссекибо. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказана предыстория конфликта и что происходит сейчас в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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