Свердловский общественник связал сериал «Слово пацана» со стрельбой в Брянске

Сериал «Слово пацана» нужно запретить, потому что такая картина приводит к увеличению случаев стрельбы в школах. Об этом заявил член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев.
«Нужно удалить сериал „Слово пацана“ и многие другие фильмы, доступ к которым есть у младшеклассников. Такие картины демонстрируют детское насилие, которое потом и приводит к таким трагедиям [как в Брянске]», — сказал Мезенцев в программе «Акцент» на ОТВ. Также он добавил, что нужно запретить хранение оружия.
Режиссером «Слово пацана» стал Жора Крыжовников. Картина рассказывает о Казани 80-х, где действовали уличные группировки. Выход сериала вызвал общественный резонанс. Многие депутаты заявили, что «Слово пацана» пропагандирует романтизацию насилия. Однако авторы не согласились с этим. Крыжовников в ответ на негативные отзывы говорил, что сериал рассказывает о людях, потерявших жизненный ориентир в те годы. «Тема сериала — преступление не может быть безнаказанным», — передает слова режиссера портал НТВ.
Многие ЧП стали связывать с данной картиной. Так, драку школьниц в Дагестане, в которой пострадала несовершеннолетняя, также связали со «Словом пацана». Однако МВД по Республике Дагестан в официальном заявлении опровергло это заявление. По словам силовиков, подростки даже не знали об этой картине.
Трагедия в Брянске произошла 7 декабря, связана с сериалом «Слово пацана». «Картина пропагандирует насилие», — считает Мезенцев. В брянской школе пострадали несколько школьников, восьмиклассница после нападения покончила с собой. Ее отца и сестру увезли в СК.
Стрельба в учреждениях была и раньше. В 2021 году первокурсник пермского классического университета Тимур Бекмансуров устроил нападение на вуз. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.
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