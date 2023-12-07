Свердловский общественник связал сериал «Слово пацана» со стрельбой в Брянске

08 декабря 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Владимир Мезенцев (слева) связал картину с трагедией в Брянске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Сериал «Слово пацана» нужно запретить, потому что такая картина приводит к увеличению случаев стрельбы в школах. Об этом заявил член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев. «Нужно удалить сериал „Слово пацана“ и многие другие фильмы, доступ к которым есть у младшеклассников. Такие картины демонстрируют детское насилие, которое потом и приводит к таким трагедиям [как в Брянске]», — сказал Мезенцев в программе «Акцент» на ОТВ. Также он добавил, что нужно запретить хранение оружия. Режиссером «Слово пацана» стал Жора Крыжовников. Картина рассказывает о Казани 80-х, где действовали уличные группировки. Выход сериала вызвал общественный резонанс. Многие депутаты заявили, что «Слово пацана» пропагандирует романтизацию насилия. Однако авторы не согласились с этим. Крыжовников в ответ на негативные отзывы говорил, что сериал рассказывает о людях, потерявших жизненный ориентир в те годы. «Тема сериала — преступление не может быть безнаказанным», — передает слова режиссера портал НТВ. Многие ЧП стали связывать с данной картиной. Так, драку школьниц в Дагестане, в которой пострадала несовершеннолетняя, также связали со «Словом пацана». Однако МВД по Республике Дагестан в официальном заявлении опровергло это заявление. По словам силовиков, подростки даже не знали об этой картине. Трагедия в Брянске произошла 7 декабря, связана с сериалом «Слово пацана». «Картина пропагандирует насилие», — считает Мезенцев. В брянской школе пострадали несколько школьников, восьмиклассница после нападения покончила с собой. Ее отца и сестру увезли в СК. Стрельба в учреждениях была и раньше. В 2021 году первокурсник пермского классического университета Тимур Бекмансуров устроил нападение на вуз. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сериал «Слово пацана» нужно запретить, потому что такая картина приводит к увеличению случаев стрельбы в школах. Об этом заявил член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев. «Нужно удалить сериал „Слово пацана“ и многие другие фильмы, доступ к которым есть у младшеклассников. Такие картины демонстрируют детское насилие, которое потом и приводит к таким трагедиям [как в Брянске]», — сказал Мезенцев в программе «Акцент» на ОТВ. Также он добавил, что нужно запретить хранение оружия. Режиссером «Слово пацана» стал Жора Крыжовников. Картина рассказывает о Казани 80-х, где действовали уличные группировки. Выход сериала вызвал общественный резонанс. Многие депутаты заявили, что «Слово пацана» пропагандирует романтизацию насилия. Однако авторы не согласились с этим. Крыжовников в ответ на негативные отзывы говорил, что сериал рассказывает о людях, потерявших жизненный ориентир в те годы. «Тема сериала — преступление не может быть безнаказанным», — передает слова режиссера портал НТВ. Многие ЧП стали связывать с данной картиной. Так, драку школьниц в Дагестане, в которой пострадала несовершеннолетняя, также связали со «Словом пацана». Однако МВД по Республике Дагестан в официальном заявлении опровергло это заявление. По словам силовиков, подростки даже не знали об этой картине. Трагедия в Брянске произошла 7 декабря, связана с сериалом «Слово пацана». «Картина пропагандирует насилие», — считает Мезенцев. В брянской школе пострадали несколько школьников, восьмиклассница после нападения покончила с собой. Ее отца и сестру увезли в СК. Стрельба в учреждениях была и раньше. В 2021 году первокурсник пермского классического университета Тимур Бекмансуров устроил нападение на вуз. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.