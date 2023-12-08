08 декабря 2023

Коммунальная авария в Нижнем Тагиле оставила жителей без отопления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Челябинск, дым, холод, зима, пар, ленин, мороз, туман
Коммунальные службы ищут место аварии на теплотрассе Фото:

Из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотни жителей Дзержинского района города остались без тепла и горячей воды. На месте происшествия улицы заволокло паром. Информация об этом появилась в сети.

«Коммунальное ЧП произошло 8 декабря на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов. Сотни жителей Дзержинского района остались без тепла и горячей воды. В квартирах, подъездах, на дороге и в подвалах домов парит кипяток», — говорится в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». На видео жителей заметно, что густой пар идет из квартир и подъездов домов.

Уточняется, что в связи с большим объемом утечки отключена насосная станция №1. Специалисты откачивают воду для поиска места прорыва теплотрассы. Автомобильное движение на пораженном участке остановлено, улицы перекрыты.

Подобная авария произошла 8 декабря в Верхней Салде. Десятки горожан остались без отопления и теплой воды в -30 градусов из-за коммунальной аварии. Для жителей пострадавших домов был организован развоз в места временного пребывания.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотни жителей Дзержинского района города остались без тепла и горячей воды. На месте происшествия улицы заволокло паром. Информация об этом появилась в сети. «Коммунальное ЧП произошло 8 декабря на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов. Сотни жителей Дзержинского района остались без тепла и горячей воды. В квартирах, подъездах, на дороге и в подвалах домов парит кипяток», — говорится в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». На видео жителей заметно, что густой пар идет из квартир и подъездов домов. Уточняется, что в связи с большим объемом утечки отключена насосная станция №1. Специалисты откачивают воду для поиска места прорыва теплотрассы. Автомобильное движение на пораженном участке остановлено, улицы перекрыты. Подобная авария произошла 8 декабря в Верхней Салде. Десятки горожан остались без отопления и теплой воды в -30 градусов из-за коммунальной аварии. Для жителей пострадавших домов был организован развоз в места временного пребывания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...