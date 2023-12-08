Из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотни жителей Дзержинского района города остались без тепла и горячей воды. На месте происшествия улицы заволокло паром. Информация об этом появилась в сети.
«Коммунальное ЧП произошло 8 декабря на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов. Сотни жителей Дзержинского района остались без тепла и горячей воды. В квартирах, подъездах, на дороге и в подвалах домов парит кипяток», — говорится в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». На видео жителей заметно, что густой пар идет из квартир и подъездов домов.
Уточняется, что в связи с большим объемом утечки отключена насосная станция №1. Специалисты откачивают воду для поиска места прорыва теплотрассы. Автомобильное движение на пораженном участке остановлено, улицы перекрыты.
Подобная авария произошла 8 декабря в Верхней Салде. Десятки горожан остались без отопления и теплой воды в -30 градусов из-за коммунальной аварии. Для жителей пострадавших домов был организован развоз в места временного пребывания.
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