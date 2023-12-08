ХАМАС заявил о разрушении Великой мечети Газы после удара Израиля

Палестинская группировка ХАМАС заявила о том, что после бомбардировки войсками Израиля разрушена Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир — прим.URA.RU). Информацию об этом опубликовал канал Al Ghad.
«ХАМАС заявил 8 декабря, что Израиль разбомбил средневековую мечеть Омара в секторе Газа, вызвав широкомасштабные разрушения здания. Группировка назвала это варварским преступлением», —
Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами. Великая Мечеть серьезно повреждалась во время Первой мировой войны, затем восстановлена Высшим мусульманским Советом в 1926 году.
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