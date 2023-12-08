08 декабря 2023

ХАМАС заявил о разрушении Великой мечети Газы после удара Израиля

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Израильская армия нанесла авиаудар по Великой мечети в Газе Фото:

Палестинская группировка ХАМАС заявила о том, что после бомбардировки войсками Израиля разрушена Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир — прим.URA.RU). Информацию об этом опубликовал канал Al Ghad.

«ХАМАС заявил 8 декабря, что Израиль разбомбил средневековую мечеть Омара в секторе Газа, вызвав широкомасштабные разрушения здания. Группировка назвала это варварским преступлением», — передает арабский канал.

Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами. Великая Мечеть серьезно повреждалась во время Первой мировой войны, затем восстановлена Высшим мусульманским Советом в 1926 году.

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Палестинская группировка ХАМАС заявила о том, что после бомбардировки войсками Израиля разрушена Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир — прим.URA.RU). Информацию об этом опубликовал канал Al Ghad. «ХАМАС заявил 8 декабря, что Израиль разбомбил средневековую мечеть Омара в секторе Газа, вызвав широкомасштабные разрушения здания. Группировка назвала это варварским преступлением», — передает арабский канал. Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами. Великая Мечеть серьезно повреждалась во время Первой мировой войны, затем восстановлена Высшим мусульманским Советом в 1926 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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