Минздрав согласовал обновление вакцины от COVID

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В России обновили вакцину от ковида Фото:

В России Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт» для борьбы с ковидом. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию вакцины „Спутник Лайт“. В Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа», — передает РИА Новости слова Гинцбурга.

Гинцбург подчеркнул, что в электронную систему учета будут внесены 135 тысяч доз вакцины. Он добавил, что все эти дозы уже наработаны и готовы.

В России весной 2021 года зарегистрировали отечественную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». По словам разработчиков, эта вакцина предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета, передает RT.

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В России Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт» для борьбы с ковидом. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию вакцины „Спутник Лайт“. В Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа», — передает РИА Новости слова Гинцбурга. Гинцбург подчеркнул, что в электронную систему учета будут внесены 135 тысяч доз вакцины. Он добавил, что все эти дозы уже наработаны и готовы. В России весной 2021 года зарегистрировали отечественную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». По словам разработчиков, эта вакцина предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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