Минздрав согласовал обновление вакцины от COVID

В России Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт» для борьбы с ковидом. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию вакцины „Спутник Лайт“. В Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа», — передает РИА Новости слова Гинцбурга.
Гинцбург подчеркнул, что в электронную систему учета будут внесены 135 тысяч доз вакцины. Он добавил, что все эти дозы уже наработаны и готовы.
В России весной 2021 года зарегистрировали отечественную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». По словам разработчиков, эта вакцина предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.