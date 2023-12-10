В РФ вступил в силу новый закон о загранпаспортах

11 декабря 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Загранпаспорт будет считаться недействительным, если призывник не сдал его вовремя Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России начал действовать единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. «Устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта», — указано в документе. Нововведение распространяется на обычные загранпаспорта, также на служебные и дипломатические. Документ считается недействительным, если был потерян, истек его срок, владелец изменил личные данные, также в случае смерти. Также документ может перестать быть действительным, если гражданин, который ограничен в праве выезда из России, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение. В перечень также входят лица, допущенные к сведениям особой важности и секретности, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, признанные банкротом. Учет недействительных загранпаспортов повысит и качество контроля над неправомерным использованием документов, и уровень безопасности в целом. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут своевременно пресечь выезд этого человека за границу и он не скрылся от правоохранителей, приводит слова Выборного RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России начал действовать единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. «Устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта», — указано в документе. Нововведение распространяется на обычные загранпаспорта, также на служебные и дипломатические. Документ считается недействительным, если был потерян, истек его срок, владелец изменил личные данные, также в случае смерти. Также документ может перестать быть действительным, если гражданин, который ограничен в праве выезда из России, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение. В перечень также входят лица, допущенные к сведениям особой важности и секретности, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, признанные банкротом. Учет недействительных загранпаспортов повысит и качество контроля над неправомерным использованием документов, и уровень безопасности в целом. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут своевременно пресечь выезд этого человека за границу и он не скрылся от правоохранителей, приводит слова Выборного RT.