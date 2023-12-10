10 декабря 2023

В РФ вступил в силу новый закон о загранпаспортах

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Загранпаспорт будет считаться недействительным, если призывник не сдал его вовремя Фото:

В России начал действовать единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта», — указано в документе. Нововведение распространяется на обычные загранпаспорта, также на служебные и дипломатические. Документ считается недействительным, если был потерян, истек его срок, владелец изменил личные данные, также в случае смерти.

Также документ может перестать быть действительным, если гражданин, который ограничен в праве выезда из России, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение. В перечень также входят лица, допущенные к сведениям особой важности и секретности, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, признанные банкротом.

Учет недействительных загранпаспортов повысит и качество контроля над неправомерным использованием документов, и уровень безопасности в целом. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут своевременно пресечь выезд этого человека за границу и он не скрылся от правоохранителей, приводит слова Выборного RT.

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В России начал действовать единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. «Устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта», — указано в документе. Нововведение распространяется на обычные загранпаспорта, также на служебные и дипломатические. Документ считается недействительным, если был потерян, истек его срок, владелец изменил личные данные, также в случае смерти. Также документ может перестать быть действительным, если гражданин, который ограничен в праве выезда из России, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение. В перечень также входят лица, допущенные к сведениям особой важности и секретности, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, признанные банкротом. Учет недействительных загранпаспортов повысит и качество контроля над неправомерным использованием документов, и уровень безопасности в целом. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут своевременно пресечь выезд этого человека за границу и он не скрылся от правоохранителей, приводит слова Выборного RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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