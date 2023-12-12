Актриса из Кургана сыграла в одном фильме с Киркоровым и Тодоренко

13 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Актриса Софья Присс присоединилась к актерскому составу новых «Елок 10» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Актриса Софья Присс, родившаяся в Кургане, сыграла роль в новом фильме «Елки 10». В новогодней кинокартине также снялись Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. Об этом сообщается на сайте Кинопоиска. Показ фильма стартовал с 7 декабря. По описанию актеров, принявших участие в съемках, Софья сыграла роль дочери одного из героев фильма. Согласно аннотации к новогодней киноленте, в новой части будут рассказывать истории жителей Санкт-Петербурга, Тюмени, Татарстана и Нижнего Новгорода. «В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести свое персональное счастье», — указано в афише. Курганская актриса Софья Присс снималась в других кинолентах. Девушка играла в предыдущих двух частях комедии «Елок», в мелодраме «Серебряные коньки». Также актриса исполнила роль в драматическом сериале «Крылья империи». Ранее URA.RU писало, что на ТНТ показывали сериал с курганской актрисой Софьей Присс. В проекте ей досталась роль дочери главного героя, которого сыграл актер Иван Охлобыстин

Актриса Софья Присс, родившаяся в Кургане, сыграла роль в новом фильме «Елки 10». В новогодней кинокартине также снялись Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. Об этом сообщается на сайте Кинопоиска. Показ фильма стартовал с 7 декабря. По описанию актеров, принявших участие в съемках, Софья сыграла роль дочери одного из героев фильма. Согласно аннотации к новогодней киноленте, в новой части будут рассказывать истории жителей Санкт-Петербурга, Тюмени, Татарстана и Нижнего Новгорода. «В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести свое персональное счастье», — указано в афише. Курганская актриса Софья Присс снималась в других кинолентах. Девушка играла в предыдущих двух частях комедии «Елок», в мелодраме «Серебряные коньки». Также актриса исполнила роль в драматическом сериале «Крылья империи». Ранее URA.RU писало, что на ТНТ показывали сериал с курганской актрисой Софьей Присс. В проекте ей досталась роль дочери главного героя, которого сыграл актер Иван Охлобыстин