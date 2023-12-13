Развлечения Знаменитости Экс-депутат Госдумы назвал чушью заявления о романе его дочери с Томом Крузом Экс-депутат Госдумы Хайров опроверг роман его дочери с Томом Крузом 13 декабря 2023 в 18:46 Размер текста - 17 + Тома Круза заметили в компании с россиянкой, пишет Daily Mail Фото: AP/TASS Заявления газеты Daily Mail о том, что голливудский актер Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам Хайров, назвав сообщение чушью. «Я читал. Это чушь полная. Грязь оплачиваемая, которую сливают», — сообщил экс-депутат РИА Новости. Ранее в британской газете Daily Mail появилась новость, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова 36-летней Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер провели вместе, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание сослалось на слова одно из неназванных свидетелей. Заявления газеты Daily Mail о том, что голливудский актер Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам Хайров, назвав сообщение чушью. «Я читал. Это чушь полная. Грязь оплачиваемая, которую сливают», — сообщил экс-депутат РИА Новости. Ранее в британской газете Daily Mail появилась новость, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова 36-летней Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер провели вместе, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание сослалось на слова одно из неназванных свидетелей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям