Экс-депутат Госдумы назвал чушью заявления о романе его дочери с Томом Крузом

Заявления газеты Daily Mail о том, что голливудский актер Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам Хайров, назвав сообщение чушью.
«Я читал. Это чушь полная. Грязь оплачиваемая, которую сливают», — сообщил экс-депутат РИА Новости.
Ранее в британской газете Daily Mail появилась новость, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова 36-летней Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер провели вместе, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание сослалось на слова одно из неназванных свидетелей.
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