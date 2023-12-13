Экс-депутат Госдумы назвал чушью заявления о романе его дочери с Томом Крузом

Экс-депутат Госдумы Хайров опроверг роман его дочери с Томом Крузом
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Тома Круза заметили в компании с россиянкой, пишет Daily Mail Фото:

Заявления газеты Daily Mail о том, что голливудский актер Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам Хайров, назвав сообщение чушью.

«Я читал. Это чушь полная. Грязь оплачиваемая, которую сливают», — сообщил экс-депутат РИА Новости.

Ранее в британской газете Daily Mail появилась новость, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова 36-летней Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер провели вместе, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание сослалось на слова одно из неназванных свидетелей.

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Заявления газеты Daily Mail о том, что голливудский актер Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам Хайров, назвав сообщение чушью. «Я читал. Это чушь полная. Грязь оплачиваемая, которую сливают», — сообщил экс-депутат РИА Новости. Ранее в британской газете Daily Mail появилась новость, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова 36-летней Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер провели вместе, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание сослалось на слова одно из неназванных свидетелей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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