Челябинский ОНФ добивается расселения дома в Катав-Ивановске после землетрясения. Фото, видео

14 декабря 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Дом был признан аварийным еще в 2015 году, но сильно пострадал после землетрясения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители аварийного дома в Катав-Ивановске, пострадавшего после землетрясения, попросили как можно быстрее расселить их в безопасные квартиры. В муниципалитете их переселение после восьмилетнего ожидания отложили еще на четыре года, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. Совместно с жильцами они обратились в прокуратуру. «Мы обратились в прокуратуру с просьбой организовать проверку по данному дому. А также к губернатору Челябинской области с просьбой взять ситуацию на контроль. Будем добиваться переселения жителей не через четыре года», — сообщил URA.RU Рыжий. В исполкоме ОНФ пояснили, что дом был признан аварийным в 2015 году, но, по словам жителей, в администрации эти документы потеряли. После землетрясения 2018 года жители вновь добились признания строения аварийным. Их обещали расселить до 31 декабря 2023 года. «Жильцы ждали этого дня восемь лет, как Новогодний подарок. И даже уже знали в какой дом их расселят. Но волшебство рухнуло — 4 декабря им пришло уведомление, что ждать им нового жилья еще четыре года!» — добавил Рыжий. По данным регисполкома ОНФ, в доме проживает 25 семей. Каждая квартира платит за содержание и ремонт по 1200 рублей в месяц, однако управляющая компания ничего не делает. Ранее URA.RU сообщало, что в Катав-Ивановске власти перенесли сроки расселения аварийного дома с 2023 на 2027 год. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, что на переселение жителей семи аварийных домов требуется более 350 млн рублей, заявка на предоставление средств из ферерального Фонда содействия реформированию ЖКХ подана. ОНФ Челябинской области ОНФ Челябинской области ОНФ Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители аварийного дома в Катав-Ивановске, пострадавшего после землетрясения, попросили как можно быстрее расселить их в безопасные квартиры. В муниципалитете их переселение после восьмилетнего ожидания отложили еще на четыре года, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. Совместно с жильцами они обратились в прокуратуру. «Мы обратились в прокуратуру с просьбой организовать проверку по данному дому. А также к губернатору Челябинской области с просьбой взять ситуацию на контроль. Будем добиваться переселения жителей не через четыре года», — сообщил URA.RU Рыжий. В исполкоме ОНФ пояснили, что дом был признан аварийным в 2015 году, но, по словам жителей, в администрации эти документы потеряли. После землетрясения 2018 года жители вновь добились признания строения аварийным. Их обещали расселить до 31 декабря 2023 года. «Жильцы ждали этого дня восемь лет, как Новогодний подарок. И даже уже знали в какой дом их расселят. Но волшебство рухнуло — 4 декабря им пришло уведомление, что ждать им нового жилья еще четыре года!» — добавил Рыжий. По данным регисполкома ОНФ, в доме проживает 25 семей. Каждая квартира платит за содержание и ремонт по 1200 рублей в месяц, однако управляющая компания ничего не делает. Ранее URA.RU сообщало, что в Катав-Ивановске власти перенесли сроки расселения аварийного дома с 2023 на 2027 год. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, что на переселение жителей семи аварийных домов требуется более 350 млн рублей, заявка на предоставление средств из ферерального Фонда содействия реформированию ЖКХ подана.