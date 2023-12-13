13 декабря 2023

Куда тюменцы полетят на новогодние праздники

Тюменцы на Новый год полетят в Таиланд и ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в ОАЭ обойдется тюменцам дешевле, чем в Таиланде Фото:

В этом году тюменцы чаще всего покупают путевки на новогодние каникулы в Таиланд и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«Любимые новогодние направления тюменцев в этом году — это Таиланд и Эмираты. Из Тюмени в Тай будет прямой вылет, в ОАЭ придется полететь из Екатеринбурга», — рассказала Светлана Завьялова.

Вылет из Тюмени в Таиланд запланирован на 30 декабря. Отдых там рассчитан на 11 дней, стоимость путевок за двоих взрослых начинается от 264 тысяч рублей.

Отдых в Арабских Эмиратах обойдется дешевле, но с вылетом из Екатеринбурга. Там стоимость путевок начинается от 176 тысяч рублей за двух взрослых на десять ночей. Вылет назначен на 25 декабря.

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В этом году тюменцы чаще всего покупают путевки на новогодние каникулы в Таиланд и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Любимые новогодние направления тюменцев в этом году — это Таиланд и Эмираты. Из Тюмени в Тай будет прямой вылет, в ОАЭ придется полететь из Екатеринбурга», — рассказала Светлана Завьялова. Вылет из Тюмени в Таиланд запланирован на 30 декабря. Отдых там рассчитан на 11 дней, стоимость путевок за двоих взрослых начинается от 264 тысяч рублей. Отдых в Арабских Эмиратах обойдется дешевле, но с вылетом из Екатеринбурга. Там стоимость путевок начинается от 176 тысяч рублей за двух взрослых на десять ночей. Вылет назначен на 25 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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