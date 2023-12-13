Куда тюменцы полетят на новогодние праздники

Тюменцы на Новый год полетят в Таиланд и ОАЭ

14 декабря 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Отдых в ОАЭ обойдется тюменцам дешевле, чем в Таиланде Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году тюменцы чаще всего покупают путевки на новогодние каникулы в Таиланд и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Любимые новогодние направления тюменцев в этом году — это Таиланд и Эмираты. Из Тюмени в Тай будет прямой вылет, в ОАЭ придется полететь из Екатеринбурга», — рассказала Светлана Завьялова. Вылет из Тюмени в Таиланд запланирован на 30 декабря. Отдых там рассчитан на 11 дней, стоимость путевок за двоих взрослых начинается от 264 тысяч рублей. Отдых в Арабских Эмиратах обойдется дешевле, но с вылетом из Екатеринбурга. Там стоимость путевок начинается от 176 тысяч рублей за двух взрослых на десять ночей. Вылет назначен на 25 декабря.

В этом году тюменцы чаще всего покупают путевки на новогодние каникулы в Таиланд и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Любимые новогодние направления тюменцев в этом году — это Таиланд и Эмираты. Из Тюмени в Тай будет прямой вылет, в ОАЭ придется полететь из Екатеринбурга», — рассказала Светлана Завьялова. Вылет из Тюмени в Таиланд запланирован на 30 декабря. Отдых там рассчитан на 11 дней, стоимость путевок за двоих взрослых начинается от 264 тысяч рублей. Отдых в Арабских Эмиратах обойдется дешевле, но с вылетом из Екатеринбурга. Там стоимость путевок начинается от 176 тысяч рублей за двух взрослых на десять ночей. Вылет назначен на 25 декабря.