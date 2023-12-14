Путин рассказал, когда будет мир на Украине

Владимир Путин сказал, что мир на Украине будет только после достижения всех целей СВО
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Мир на Украине наступит после того, когда Россия выполнит цели спецоперации. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии.
«[Мир на Украине будет тогда, когда] мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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