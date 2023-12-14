В России с Нового года взлетят цены на техосмотр

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Минимальная стоимость техосмотра в 2024 году для легкового авто составит 1187 рублей Фото:

С 1 января 2024 года в России вырастут цены на техосмотр авто. Об этом говорят нормы, которые содержатся в методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«С 1 января 2024 года проиндексируют цены на техосмотр — минимальная стоимость услуги должна вырасти пропорционально уровню инфляции в стране», — сообщает Autonews.ru. Отмечается, что в распоряжении издания уже появились первые нормативные документы с увеличенными ценами.

По данным агентства, для расчета инфляции для индексации цен на техосмотр, региональные власти будут смотреть на индекс потребительских цен на товары и услуги в стране. Таким образом минимальная стоимость прохождения техосмотра в следующем году составит: для легкового автомобиля — 1187 рублей, для мотоциклов и мотороллеров — 417.

Ранее представители страховых компаний сообщили, что выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. На этом отразится, в первую очередь, удорожание запчастей и рост инфляции, рассказал генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.

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С 1 января 2024 года в России вырастут цены на техосмотр авто. Об этом говорят нормы, которые содержатся в методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «С 1 января 2024 года проиндексируют цены на техосмотр — минимальная стоимость услуги должна вырасти пропорционально уровню инфляции в стране», — сообщает Autonews.ru. Отмечается, что в распоряжении издания уже появились первые нормативные документы с увеличенными ценами. По данным агентства, для расчета инфляции для индексации цен на техосмотр, региональные власти будут смотреть на индекс потребительских цен на товары и услуги в стране. Таким образом минимальная стоимость прохождения техосмотра в следующем году составит: для легкового автомобиля — 1187 рублей, для мотоциклов и мотороллеров — 417. Ранее представители страховых компаний сообщили, что выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. На этом отразится, в первую очередь, удорожание запчастей и рост инфляции, рассказал генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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