В России с Нового года взлетят цены на техосмотр

С 1 января 2024 года в России вырастут цены на техосмотр авто. Об этом говорят нормы, которые содержатся в методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«С 1 января 2024 года проиндексируют цены на техосмотр — минимальная стоимость услуги должна вырасти пропорционально уровню инфляции в стране», — сообщает Autonews.ru. Отмечается, что в распоряжении издания уже появились первые нормативные документы с увеличенными ценами.
По данным агентства, для расчета инфляции для индексации цен на техосмотр, региональные власти будут смотреть на индекс потребительских цен на товары и услуги в стране. Таким образом минимальная стоимость прохождения техосмотра в следующем году составит: для легкового автомобиля — 1187 рублей, для мотоциклов и мотороллеров — 417.
Ранее представители страховых компаний сообщили, что выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. На этом отразится, в первую очередь, удорожание запчастей и рост инфляции, рассказал генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.
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