Путин назвал условие для улучшения отношений с США

Путин: РФ будет выстраивать отношения с США при компромиссах с их стороны
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Имперская политика США мешает им самим, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Россия готова выстраивать отношения с США только после того, как Штаты начнут идти на компромиссы. Об этом заявил глава России Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы и с США готовы выстраивать отношения. Но эта имперская политика мешает им сами. Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя. Когда произойдут внутренние изменения, когда будут соблюдаться принципы уважения других стран, тогда будут созданы условия для возобновления отношений», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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Россия готова выстраивать отношения с США только после того, как Штаты начнут идти на компромиссы. Об этом заявил глава России Владимир Путин во время прямой линии. «Мы и с США готовы выстраивать отношения. Но эта имперская политика мешает им сами. Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя. Когда произойдут внутренние изменения, когда будут соблюдаться принципы уважения других стран, тогда будут созданы условия для возобновления отношений», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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