Путин назвал условие для улучшения отношений с США

Имперская политика США мешает им самим, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Россия готова выстраивать отношения с США только после того, как Штаты начнут идти на компромиссы. Об этом заявил глава России Владимир Путин во время прямой линии.
«Мы и с США готовы выстраивать отношения. Но эта имперская политика мешает им сами. Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя. Когда произойдут внутренние изменения, когда будут соблюдаться принципы уважения других стран, тогда будут созданы условия для возобновления отношений», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!