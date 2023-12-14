Путин: на развитие новых регионов выделен 1 трлн рублей

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Россия выделит один триллион на новые регионы, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Федеральный бюджет России предусматривает выделение бюджета в размере одного триллиона рублей ежегодно на развитие новых российских регионов. Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин.

«В Федеральном бюджете РФ предусмотрели свыше одного триллиона рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов», — подчеркнул глава государства в ходе прямой линии. Он отметил, что в настоящий момент экономика на новых присоединенных территориях начинает восстанавливаться, но еще нужного много сделать.

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Федеральный бюджет России предусматривает выделение бюджета в размере одного триллиона рублей ежегодно на развитие новых российских регионов. Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин. «В Федеральном бюджете РФ предусмотрели свыше одного триллиона рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов», — подчеркнул глава государства в ходе прямой линии. Он отметил, что в настоящий момент экономика на новых присоединенных территориях начинает восстанавливаться, но еще нужного много сделать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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