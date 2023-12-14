Путин сравнил конфликт на Украине и в секторе Газа

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Конфликт в Газе сильно отличается от спецоперации России, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине абсолютно разные. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«То, что происходит в секторе Газа — это катастрофа. Вернемся к ситуации, связанной с украинским кризисом. Все видят, посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит. Ничего подобного на Украине нет», — заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Он также согласился с мнением, что сектор Газа превратился в огромное детское кладбище. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

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Военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине абсолютно разные. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «То, что происходит в секторе Газа — это катастрофа. Вернемся к ситуации, связанной с украинским кризисом. Все видят, посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит. Ничего подобного на Украине нет», — заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Он также согласился с мнением, что сектор Газа превратился в огромное детское кладбище. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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