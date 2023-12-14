Путин сравнил конфликт на Украине и в секторе Газа

Конфликт в Газе сильно отличается от спецоперации России, сказал Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине абсолютно разные. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«То, что происходит в секторе Газа — это катастрофа. Вернемся к ситуации, связанной с украинским кризисом. Все видят, посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит. Ничего подобного на Украине нет», — заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Он также согласился с мнением, что сектор Газа превратился в огромное детское кладбище. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
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