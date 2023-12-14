Путин раскрыл, сколько военных со стороны РФ находятся в зоне СВО

В зоне СВО находятся 617 тысяч военных, высказался Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
В зоне спецоперации находятся 617 тысяч военных со стороны РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время прямой линии.
«В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.
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