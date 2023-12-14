Путин раскрыл, сколько военных со стороны РФ находятся в зоне СВО

Путин: в зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных
© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне СВО находятся 617 тысяч военных, высказался Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В зоне спецоперации находятся 617 тысяч военных со стороны РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время прямой линии.

«В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.

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В зоне спецоперации находятся 617 тысяч военных со стороны РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время прямой линии. «В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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