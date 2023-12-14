Путин: Запад стреляет себе в ногу, ограничивая использование доллара в РФ

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Владимир Путин сказал, что страны Запада ограничивают оборот доллара в России Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Запад, который ограничивает использование доллара в России, стреляет сам себе в ногу. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы не отказываемся от доллара — нам проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Опять стреляют себе в ногу. Сокращают возможность доллара и евро как резервных валют», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что обслуживание российского экспорта на 87% состоит из иностранной валюты. URA.RU ведет трансляцию прямой линии.

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Запад, который ограничивает использование доллара в России, стреляет сам себе в ногу. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «Мы не отказываемся от доллара — нам проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Опять стреляют себе в ногу. Сокращают возможность доллара и евро как резервных валют», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что обслуживание российского экспорта на 87% состоит из иностранной валюты. URA.RU ведет трансляцию прямой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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