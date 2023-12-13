Жительница ХМАО пожаловалась на плесень в квартире из-за морозов

14 декабря 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Женщина уже 4 года страдает от плесени в квартире, которая появляется в морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото) На протяжении четырех лет жительница дома №85 по улице Чапаева в Нижневартовске Надежда не может избавиться от плесени в квартире, которая появляется с приходом морозов. В управляющей компании женщине пояснили, что причина в промерзании стен многоэтажки. Об этом сама вартовчанка рассказала журналисту агентства URA.RU. «4 года борьбы с УК: как начинаются холода, потолок и стены промерзают. Появляется влажность и плесень, окна текут. Сотрудники управляющей компании все это время делали замеры и говорили, мол, все хорошо у вас. Весной этого года они сделали швы по всей квартире. Результата нет. Я опять к ним с заявлением. Оборудованием хорошим сделали замеры и сказали, что промерзают стены», — поделилась Надежда. Также женщина уверяет, что аналогичные жалобы поступают и от собственников других квартир в доме. В особенности это коснулось тех, кто проживает на последних этажах здания. В Жилстройнадзоре жительнице проблемной квартиры пообещали, что сотрудники УК проведут утепление стен со всех сторон дома. Однако сроков выполнения работ Надежде не озвучили. Корреспондент агентства направил официальный запрос в окружное управление Жилстройнадзора для выяснения сроков работ. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске жители деревянного дома по улице Пионерской, 13а, просят помочь решить проблемы с жильем. С верхнего этажа здания течет вода, фундамент обваливается и повсюду разрастается плесень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На протяжении четырех лет жительница дома №85 по улице Чапаева в Нижневартовске Надежда не может избавиться от плесени в квартире, которая появляется с приходом морозов. В управляющей компании женщине пояснили, что причина в промерзании стен многоэтажки. Об этом сама вартовчанка рассказала журналисту агентства URA.RU. «4 года борьбы с УК: как начинаются холода, потолок и стены промерзают. Появляется влажность и плесень, окна текут. Сотрудники управляющей компании все это время делали замеры и говорили, мол, все хорошо у вас. Весной этого года они сделали швы по всей квартире. Результата нет. Я опять к ним с заявлением. Оборудованием хорошим сделали замеры и сказали, что промерзают стены», — поделилась Надежда. Также женщина уверяет, что аналогичные жалобы поступают и от собственников других квартир в доме. В особенности это коснулось тех, кто проживает на последних этажах здания. В Жилстройнадзоре жительнице проблемной квартиры пообещали, что сотрудники УК проведут утепление стен со всех сторон дома. Однако сроков выполнения работ Надежде не озвучили. Корреспондент агентства направил официальный запрос в окружное управление Жилстройнадзора для выяснения сроков работ. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске жители деревянного дома по улице Пионерской, 13а, просят помочь решить проблемы с жильем. С верхнего этажа здания течет вода, фундамент обваливается и повсюду разрастается плесень.