Путин обвинил Пескова в отсутствии западных журналистов на мероприятиях

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Путин заявил, что это Песков (на фото) виноват в отсутствии западных СМИ на конференциях с президентом Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В том, что западные журналисты больше года не могли попасть на мероприятия с президентом РФ Владимиром Путиным виноват представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в шутку сказал глава РФ во время прямой линии.

«Это Песков виноват! Я — человек открытый, демократичный», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему западные журналисты не могли долгое время попасть на мероприятия с лидером РФ. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

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В том, что западные журналисты больше года не могли попасть на мероприятия с президентом РФ Владимиром Путиным виноват представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в шутку сказал глава РФ во время прямой линии. «Это Песков виноват! Я — человек открытый, демократичный», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему западные журналисты не могли долгое время попасть на мероприятия с лидером РФ. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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