Путин обвинил Пескова в отсутствии западных журналистов на мероприятиях

14 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что это Песков (на фото) виноват в отсутствии западных СМИ на конференциях с президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года В том, что западные журналисты больше года не могли попасть на мероприятия с президентом РФ Владимиром Путиным виноват представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в шутку сказал глава РФ во время прямой линии. «Это Песков виноват! Я — человек открытый, демократичный», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему западные журналисты не могли долгое время попасть на мероприятия с лидером РФ. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

В том, что западные журналисты больше года не могли попасть на мероприятия с президентом РФ Владимиром Путиным виноват представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в шутку сказал глава РФ во время прямой линии. «Это Песков виноват! Я — человек открытый, демократичный», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему западные журналисты не могли долгое время попасть на мероприятия с лидером РФ. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.