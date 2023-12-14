Путин обвинил Пескова в отсутствии западных журналистов на мероприятиях

Путин заявил, что это Песков (на фото) виноват в отсутствии западных СМИ на конференциях с президентом
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
В том, что западные журналисты больше года не могли попасть на мероприятия с президентом РФ Владимиром Путиным виноват представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в шутку сказал глава РФ во время прямой линии.
«Это Песков виноват! Я — человек открытый, демократичный», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему западные журналисты не могли долгое время попасть на мероприятия с лидером РФ. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
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