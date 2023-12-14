Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино

В районе Шебекино нужно создать экономическую зону, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
В районе города Шебекино (Белгородская область) нужно создать собственную экономическую зону. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать. Попрошу правительство внести обращение в ближайшее время», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Прямую трансляцию проводит URA.RU.
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