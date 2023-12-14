Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
В районе Шебекино нужно создать экономическую зону, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В районе города Шебекино (Белгородская область) нужно создать собственную экономическую зону. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать. Попрошу правительство внести обращение в ближайшее время», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Прямую трансляцию проводит URA.RU.

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В районе города Шебекино (Белгородская область) нужно создать собственную экономическую зону. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать. Попрошу правительство внести обращение в ближайшее время», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Прямую трансляцию проводит URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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