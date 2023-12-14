Путин назвал детей лучшим своим подарком от Деда Мороза

Лучший подарок для Владимира Путина — дети
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент РФ Владимир Путин заявил, что лучшим подарком для него от Деда Мороза были дети. Об этом он высказался во время прямой линии.
«Самый большой подарок — это дети и дети наших детей», — сказал Путин, отвечая на вопрос о своем лучшем подарке от Деда Мороза. Он добавил, что дети — это подарок от всевышнего. Онлайн-трансляция идет на
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