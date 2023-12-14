Путин раскрыл, что больше любит: селедку под шубой или оливье

Путин сказал, что предпочитает салат, в зависимости, что закусывать
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Сет за 700 рублей в ресторане Kitchen, "Сойка", "Малиновка", Cibo и "Паштет". Екатеринбург, оливье, еда, kitchen
Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях новогодних салатов Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин рассказал, что предпочитает различные новогодние салаты в зависимости от того, что закусывать. Так он ответил на вопрос о том, что ему нравится больше — селедка под шубой или оливье.

«Смотря что закусывать», — ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос о предпочтениях новогоднего салата. Об этом он рассказал во время прямой линии. Его трансляцию проводит URA.RU.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что предпочитает различные новогодние салаты в зависимости от того, что закусывать. Так он ответил на вопрос о том, что ему нравится больше — селедка под шубой или оливье. «Смотря что закусывать», — ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос о предпочтениях новогоднего салата. Об этом он рассказал во время прямой линии. Его трансляцию проводит URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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