Путин раскрыл, что больше любит: селедку под шубой или оливье

Путин сказал, что предпочитает салат, в зависимости, что закусывать

Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях новогодних салатов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин рассказал, что предпочитает различные новогодние салаты в зависимости от того, что закусывать. Так он ответил на вопрос о том, что ему нравится больше — селедка под шубой или оливье.

«Смотря что закусывать», — ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос о предпочтениях новогоднего салата. Об этом он рассказал во время прямой линии. Его трансляцию проводит URA.RU.