Путин раскрыл, что больше любит: селедку под шубой или оливье

Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях новогодних салатов
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что предпочитает различные новогодние салаты в зависимости от того, что закусывать. Так он ответил на вопрос о том, что ему нравится больше — селедка под шубой или оливье.
«Смотря что закусывать», — ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос о предпочтениях новогоднего салата. Об этом он рассказал во время прямой линии. Его трансляцию проводит URA.RU.
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