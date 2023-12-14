Путин после вопросов пообещал перечитать уголовный кодекс

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
путин заявил, что у него не хватает времени на чтение Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин сказал, что после прямой линии перечитает уголовный кодекс. Он отметил, что у него мало времени на чтение.

«Перечитаю уголовный кодекс, поскольку некоторые считают, что наказания слишком значительные. У меня мало времени на чтение», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».

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Президент России Владимир Путин сказал, что после прямой линии перечитает уголовный кодекс. Он отметил, что у него мало времени на чтение. «Перечитаю уголовный кодекс, поскольку некоторые считают, что наказания слишком значительные. У меня мало времени на чтение», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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