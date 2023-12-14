Путин после вопросов пообещал перечитать уголовный кодекс

путин заявил, что у него не хватает времени на чтение
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент России Владимир Путин сказал, что после прямой линии перечитает уголовный кодекс. Он отметил, что у него мало времени на чтение.
«Перечитаю уголовный кодекс, поскольку некоторые считают, что наказания слишком значительные. У меня мало времени на чтение», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».
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