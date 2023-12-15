Админов telgram-каналов вызывают в связи с бегством гендиректора «Ленфильма». Инсайд

15 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Силовики не хотят закрывать глаза на бегство Федора Щербакова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администраторов telegram-канала Brief вызвали на беседу правоохранительные органы в рамках дел о вымогательстве. Об этом сообщают источники URA.RU, близкие к следствию. По их данным, это может быть связано с основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI, гендиректором «Ленфильма» Федором Щербаковым, который мог покинуть Россию в связи с уголовными делами в отношении его партнера по многим проектам пиарщика Антон Сафонова. По данным источника, силовики недовольны тем, что Щербакову удалось скрыться от правосудия. Они хотели установить факт о размещении информации, которая предположительно связана с гендиректором «Ленфильма». В Brief на вопросы URA.RU о беседах с правоохранительными органами ответили, что ничего не знают. Один из сотрудников telegram-канала подтвердил, что идут проверки, но они связаны с бывшими работниками. URA.RU ранее сообщало, что Щербаков уехал из России после ареста Сафонова, который вымогал деньги у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. По информации агентства, их связывают каналы «Небрехня» и «Временное правительство», так и соучредительство в ООО «Диджитал софт». Помимо Бровко, деньги вымогали и у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию развернул Щербаков, поскольку потерял многомиллионные контракты на пиар компании, а Сафонов был исполнителем. Гендиректор «Ленфильма эту информацию отрицает. Тем не менее «Временное правительство» объявило о своем закрытии 3 ноября — как раз после ареста Сафонова (27 октября). Инсайдер URA.RU сообщал, что Щербакова предупредили и он успел уехать в Турцию. Директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко рассказала корреспонденту агентства, что он находился в отпуске с 25 по 29 октября. С 16 ноября, по ее словам, он пребывает на больничном, но работает удаленно. Тем не менее источник, близкий к киностудии, признался, что сотрудников «Ленфильма» уведомили о том, что на место гендиректора Федора Щербакова назначили временно исполняющего обязанности. Им стал Алексей Тратников, который в некоторых документах фигурировал как заместитель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администраторов telegram-канала Brief вызвали на беседу правоохранительные органы в рамках дел о вымогательстве. Об этом сообщают источники URA.RU, близкие к следствию. По их данным, это может быть связано с основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI, гендиректором «Ленфильма» Федором Щербаковым, который мог покинуть Россию в связи с уголовными делами в отношении его партнера по многим проектам пиарщика Антон Сафонова. По данным источника, силовики недовольны тем, что Щербакову удалось скрыться от правосудия. Они хотели установить факт о размещении информации, которая предположительно связана с гендиректором «Ленфильма». В Brief на вопросы URA.RU о беседах с правоохранительными органами ответили, что ничего не знают. Один из сотрудников telegram-канала подтвердил, что идут проверки, но они связаны с бывшими работниками. URA.RU ранее сообщало, что Щербаков уехал из России после ареста Сафонова, который вымогал деньги у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. По информации агентства, их связывают каналы «Небрехня» и «Временное правительство», так и соучредительство в ООО «Диджитал софт». Помимо Бровко, деньги вымогали и у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию развернул Щербаков, поскольку потерял многомиллионные контракты на пиар компании, а Сафонов был исполнителем. Гендиректор «Ленфильма эту информацию отрицает. Тем не менее «Временное правительство» объявило о своем закрытии 3 ноября — как раз после ареста Сафонова (27 октября). Инсайдер URA.RU сообщал, что Щербакова предупредили и он успел уехать в Турцию. Директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко рассказала корреспонденту агентства, что он находился в отпуске с 25 по 29 октября. С 16 ноября, по ее словам, он пребывает на больничном, но работает удаленно. Тем не менее источник, близкий к киностудии, признался, что сотрудников «Ленфильма» уведомили о том, что на место гендиректора Федора Щербакова назначили временно исполняющего обязанности. Им стал Алексей Тратников, который в некоторых документах фигурировал как заместитель.