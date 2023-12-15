В Свердловской области сменили мэра, подозреваемого в коррупции

15 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Предыдущий глава Каменского округа имеет статус подозреваемого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменском городском округе (Свердловская область) 15 декабря выбрали нового главу. Предыдущий находится в статусе подозреваемого из-за многомиллионной взятки. «За кандидатуру Алексея Кошкарова проголосовали десять депутатов из пятнадцати. Глава избран», — сказал источник агентства URA.RU в региональном правительстве (информацию подтвердили в городской думе). Кошкаров занял кресло Сергея Белоусова, который управлял округом с 2012 года. В 2023 году силовики провели обыски в его доме и в офисе, а затем возбудили уголовное дело из-за подозрений в получении взяток на общую сумму пять миллионов рублей. В конце сентября депутаты думы отправили Белоусова в отставку.

В Каменском городском округе (Свердловская область) 15 декабря выбрали нового главу. Предыдущий находится в статусе подозреваемого из-за многомиллионной взятки. «За кандидатуру Алексея Кошкарова проголосовали десять депутатов из пятнадцати. Глава избран», — сказал источник агентства URA.RU в региональном правительстве (информацию подтвердили в городской думе). Кошкаров занял кресло Сергея Белоусова, который управлял округом с 2012 года. В 2023 году силовики провели обыски в его доме и в офисе, а затем возбудили уголовное дело из-за подозрений в получении взяток на общую сумму пять миллионов рублей. В конце сентября депутаты думы отправили Белоусова в отставку.