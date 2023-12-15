В Свердловской области сменили мэра, подозреваемого в коррупции

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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, депутат, cartier, чиновник, айфон, документы, импортозамещение, герб рф
Предыдущий глава Каменского округа имеет статус подозреваемого Фото:

В Каменском городском округе (Свердловская область) 15 декабря выбрали нового главу. Предыдущий находится в статусе подозреваемого из-за многомиллионной взятки.

«За кандидатуру Алексея Кошкарова проголосовали десять депутатов из пятнадцати. Глава избран», — сказал источник агентства URA.RU в региональном правительстве (информацию подтвердили в городской думе).

Кошкаров занял кресло Сергея Белоусова, который управлял округом с 2012 года. В 2023 году силовики провели обыски в его доме и в офисе, а затем возбудили уголовное дело из-за подозрений в получении взяток на общую сумму пять миллионов рублей. В конце сентября депутаты думы отправили Белоусова в отставку.

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В Каменском городском округе (Свердловская область) 15 декабря выбрали нового главу. Предыдущий находится в статусе подозреваемого из-за многомиллионной взятки. «За кандидатуру Алексея Кошкарова проголосовали десять депутатов из пятнадцати. Глава избран», — сказал источник агентства URA.RU в региональном правительстве (информацию подтвердили в городской думе). Кошкаров занял кресло Сергея Белоусова, который управлял округом с 2012 года. В 2023 году силовики провели обыски в его доме и в офисе, а затем возбудили уголовное дело из-за подозрений в получении взяток на общую сумму пять миллионов рублей. В конце сентября депутаты думы отправили Белоусова в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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