Обвиняемую в хищении 30 млн рублей россиянку депортировали из ОАЭ

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После депортации из ОАЭ девушку арестовала полиция в аэропорту Домодедово Фото:

ОАЭ депортировало россиянку Марию Кошелеву, обвиняемую в хищении более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка РФ Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере», — передает слова Ирины Волк пресс-служба МВД России.

Девушка похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих юридическим лицам в период работы в автосалоне Санкт-Петербурга. После того как она скрылась за границей, ее объявили в международный розыск. Полиция ОАЭ, получив информацию, задержала Кошелеву и депортировало на родину, заявила Волк.

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ОАЭ депортировало россиянку Марию Кошелеву, обвиняемую в хищении более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка РФ Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере», — передает слова Ирины Волк пресс-служба МВД России. Девушка похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих юридическим лицам в период работы в автосалоне Санкт-Петербурга. После того как она скрылась за границей, ее объявили в международный розыск. Полиция ОАЭ, получив информацию, задержала Кошелеву и депортировало на родину, заявила Волк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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