Обвиняемую в хищении 30 млн рублей россиянку депортировали из ОАЭ

20 декабря 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

После депортации из ОАЭ девушку арестовала полиция в аэропорту Домодедово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ОАЭ депортировало россиянку Марию Кошелеву, обвиняемую в хищении более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка РФ Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере», — передает слова Ирины Волк пресс-служба МВД России. Девушка похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих юридическим лицам в период работы в автосалоне Санкт-Петербурга. После того как она скрылась за границей, ее объявили в международный розыск. Полиция ОАЭ, получив информацию, задержала Кошелеву и депортировало на родину, заявила Волк.

ОАЭ депортировало россиянку Марию Кошелеву, обвиняемую в хищении более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка РФ Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере», — передает слова Ирины Волк пресс-служба МВД России. Девушка похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих юридическим лицам в период работы в автосалоне Санкт-Петербурга. После того как она скрылась за границей, ее объявили в международный розыск. Полиция ОАЭ, получив информацию, задержала Кошелеву и депортировало на родину, заявила Волк.