Обвиняемую в хищении 30 млн рублей россиянку депортировали из ОАЭ

ОАЭ депортировало россиянку Марию Кошелеву, обвиняемую в хищении более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка РФ Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере», — передает слова Ирины Волк пресс-служба МВД России.
Девушка похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих юридическим лицам в период работы в автосалоне Санкт-Петербурга. После того как она скрылась за границей, ее объявили в международный розыск. Полиция ОАЭ, получив информацию, задержала Кошелеву и депортировало на родину, заявила Волк.
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