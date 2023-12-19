19 декабря 2023

Челябинскую область накроют дожди со снегом и гололедица. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Челябинцев попросили быть осторожными на дорогах из-за гололедицы Фото:

В Челябинской области 21 декабря ожидаются дожди со снегом, снегопады и гололедица. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Ночью и днем в области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, в том числе с дождем. На дорогах — гололедица. Автолюбители, будьте особо аккуратны на дорогах», — уточнили в пресс-службе.

По прогнозам челябинского ЦГМС, в ночь на 21 декабря в регионе температура воздуха опустится до минус пяти градусов. Днем потеплеет до пяти градусов. Порывы ветра достигнут 13-18 метров в секунду. Перепады температур могут вызвать образование гололедицы, гололеда и налипание снега на проводах.

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 20 декабря закрыто движение грузового и пассажирского транспорта. Предварительно, ограничение будет действовать до 15:00.

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В Челябинской области 21 декабря ожидаются дожди со снегом, снегопады и гололедица. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Ночью и днем в области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, в том числе с дождем. На дорогах — гололедица. Автолюбители, будьте особо аккуратны на дорогах», — уточнили в пресс-службе. По прогнозам челябинского ЦГМС, в ночь на 21 декабря в регионе температура воздуха опустится до минус пяти градусов. Днем потеплеет до пяти градусов. Порывы ветра достигнут 13-18 метров в секунду. Перепады температур могут вызвать образование гололедицы, гололеда и налипание снега на проводах. На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 20 декабря закрыто движение грузового и пассажирского транспорта. Предварительно, ограничение будет действовать до 15:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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