В Челябинской области 21 декабря ожидаются дожди со снегом, снегопады и гололедица. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Ночью и днем в области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, в том числе с дождем. На дорогах — гололедица. Автолюбители, будьте особо аккуратны на дорогах», — уточнили в пресс-службе.
По прогнозам челябинского ЦГМС, в ночь на 21 декабря в регионе температура воздуха опустится до минус пяти градусов. Днем потеплеет до пяти градусов. Порывы ветра достигнут 13-18 метров в секунду. Перепады температур могут вызвать образование гололедицы, гололеда и налипание снега на проводах.
На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 20 декабря закрыто движение грузового и пассажирского транспорта. Предварительно, ограничение будет действовать до 15:00.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.