Мэрия Кургана нашла подрядчика для ремонта бомбоубежища

21 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Власти Кургана нашли подрядчика для ремонта бомбоубежища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Кургана нашла подрядчика, который отремонтирует запасной пункт управления для чиновников. Обновлением помещения, являющимся аналогом бомбоубежища, займется местная компания «Стройинвест». Информация об этом опубликован на сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт помещений городского запасного пункта управления администрации города Кургана. Подрядчик: ООО „Стройинвест“. Цена контракта: 1 999 500 рублей», — говорится в документации. Застройщиком выступает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана». Еще на одну закупку мэрии Кургана, касающейся ремонта вентиляции убежища, никто не подал заявок. Стоимость проекта составляет около трех миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в бомбоубежище Кургана уже дважды проводились крупные капремонты — в 2011 и 2013 годах. В общем на обновление было потрачено 760 тысяч рублей. На сайте архива заброшенных объектов СНГ Swalker публиковались фотографии проведенных ремонтов, сделанные в 2016 году. Также сообщалось, что курганские власти задолжали 560 тысяч фирме «Земсервис», которая провела обследование бомбоубежища и сделала проект реконструкции подземного бункера. Укрытие, предназначенное для чиновников, способно вместить до 250 человек.

Администрация Кургана нашла подрядчика, который отремонтирует запасной пункт управления для чиновников. Обновлением помещения, являющимся аналогом бомбоубежища, займется местная компания «Стройинвест». Информация об этом опубликован на сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт помещений городского запасного пункта управления администрации города Кургана. Подрядчик: ООО „Стройинвест“. Цена контракта: 1 999 500 рублей», — говорится в документации. Застройщиком выступает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана». Еще на одну закупку мэрии Кургана, касающейся ремонта вентиляции убежища, никто не подал заявок. Стоимость проекта составляет около трех миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в бомбоубежище Кургана уже дважды проводились крупные капремонты — в 2011 и 2013 годах. В общем на обновление было потрачено 760 тысяч рублей. На сайте архива заброшенных объектов СНГ Swalker публиковались фотографии проведенных ремонтов, сделанные в 2016 году. Также сообщалось, что курганские власти задолжали 560 тысяч фирме «Земсервис», которая провела обследование бомбоубежища и сделала проект реконструкции подземного бункера. Укрытие, предназначенное для чиновников, способно вместить до 250 человек.