В ХМАО становится популярной морозотерапия

В ХМАО появился новый вид развлечений в формате сеансов морозотерапии
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО набирают популярность сеансы морозотерапии в виде медитации на свежем воздухе Фото:

В ХМАО среди развлечений появился новый тренд на сеансы морозотерапии, которые представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов. На такой медитации побывал ведущий телепередачи «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди.

«Морозотерапия — это новый вид экскурсий в Ханты-Мансийске. Все, что нужно для этого — красивый пейзаж, минусовая температура и цветовая тишина. Туристов просят надевать белое, чтобы убрать цветовой шум. На таких сеансах уже побывали более полутора тысяч человек», — рассказал Арнальди в эфире телепередачи.

Сеансы морозотерапии с видом на Иртыш организует местная туркомпания. Клиентов также угощают снеками из оленины и другими северными деликатесами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов — новый вид экстремальных развлечений зимой. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.

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В ХМАО среди развлечений появился новый тренд на сеансы морозотерапии, которые представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов. На такой медитации побывал ведущий телепередачи «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди. «Морозотерапия — это новый вид экскурсий в Ханты-Мансийске. Все, что нужно для этого — красивый пейзаж, минусовая температура и цветовая тишина. Туристов просят надевать белое, чтобы убрать цветовой шум. На таких сеансах уже побывали более полутора тысяч человек», — рассказал Арнальди в эфире телепередачи. Сеансы морозотерапии с видом на Иртыш организует местная туркомпания. Клиентов также угощают снеками из оленины и другими северными деликатесами. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов — новый вид экстремальных развлечений зимой. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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