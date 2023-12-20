В ХМАО становится популярной морозотерапия

В ХМАО появился новый вид развлечений в формате сеансов морозотерапии

20 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО набирают популярность сеансы морозотерапии в виде медитации на свежем воздухе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО среди развлечений появился новый тренд на сеансы морозотерапии, которые представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов. На такой медитации побывал ведущий телепередачи «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди.



«Морозотерапия — это новый вид экскурсий в Ханты-Мансийске. Все, что нужно для этого — красивый пейзаж, минусовая температура и цветовая тишина. Туристов просят надевать белое, чтобы убрать цветовой шум. На таких сеансах уже побывали более полутора тысяч человек», — рассказал Арнальди в эфире телепередачи.



Сеансы морозотерапии с видом на Иртыш организует местная туркомпания. Клиентов также угощают снеками из оленины и другими северными деликатесами.



Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов — новый вид экстремальных развлечений зимой. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.

В ХМАО среди развлечений появился новый тренд на сеансы морозотерапии, которые представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов. На такой медитации побывал ведущий телепередачи «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди. «Морозотерапия — это новый вид экскурсий в Ханты-Мансийске. Все, что нужно для этого — красивый пейзаж, минусовая температура и цветовая тишина. Туристов просят надевать белое, чтобы убрать цветовой шум. На таких сеансах уже побывали более полутора тысяч человек», — рассказал Арнальди в эфире телепередачи. Сеансы морозотерапии с видом на Иртыш организует местная туркомпания. Клиентов также угощают снеками из оленины и другими северными деликатесами. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов — новый вид экстремальных развлечений зимой. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.