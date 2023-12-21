Роспотребнадзор подал групповой иск к блогеру Улановой

21 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Обманутые потребители могут присоединиться к коллективному иску до 31 января 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало групповой иск к ИП Улановой, которая обвиняется в мошенничестве. Соответствующая информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. «С потребителями, присоединившимися к групповому иску, велась работа по сбору необходимых документов и обеспечению подачи претензии в адрес продавца. В настоящее время групповой иск подан», — написано в сообщении.



Потребители, которые еще не присоединились к иску, могут это сделать до 31 января 2024 года. Для этого необходимо заполнить и предоставить необходимые документы в Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В сентябре появились массовые жалобы на компанию «Уланово-бюро». Покупатели заявляли, что блогер не поставляет купленные товары, а также не возвращает за них деньги. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало групповой иск к ИП Улановой, которая обвиняется в мошенничестве. Соответствующая информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. «С потребителями, присоединившимися к групповому иску, велась работа по сбору необходимых документов и обеспечению подачи претензии в адрес продавца. В настоящее время групповой иск подан», — написано в сообщении. Потребители, которые еще не присоединились к иску, могут это сделать до 31 января 2024 года. Для этого необходимо заполнить и предоставить необходимые документы в Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В сентябре появились массовые жалобы на компанию «Уланово-бюро». Покупатели заявляли, что блогер не поставляет купленные товары, а также не возвращает за них деньги. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор.