Роспотребнадзор подал групповой иск к блогеру Улановой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по Улановой. Екатеринбург
Обманутые потребители могут присоединиться к коллективному иску до 31 января 2024 года Фото:

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало групповой иск к ИП Улановой, которая обвиняется в мошенничестве. Соответствующая информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С потребителями, присоединившимися к групповому иску, велась работа по сбору необходимых документов и обеспечению подачи претензии в адрес продавца. В настоящее время групповой иск подан», — написано в сообщении.

Потребители, которые еще не присоединились к иску, могут это сделать до 31 января 2024 года. Для этого необходимо заполнить и предоставить необходимые документы в Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В сентябре появились массовые жалобы на компанию «Уланово-бюро». Покупатели заявляли, что блогер не поставляет купленные товары, а также не возвращает за них деньги. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало групповой иск к ИП Улановой, которая обвиняется в мошенничестве. Соответствующая информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. «С потребителями, присоединившимися к групповому иску, велась работа по сбору необходимых документов и обеспечению подачи претензии в адрес продавца. В настоящее время групповой иск подан», — написано в сообщении. Потребители, которые еще не присоединились к иску, могут это сделать до 31 января 2024 года. Для этого необходимо заполнить и предоставить необходимые документы в Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В сентябре появились массовые жалобы на компанию «Уланово-бюро». Покупатели заявляли, что блогер не поставляет купленные товары, а также не возвращает за них деньги. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...