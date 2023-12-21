Роспотребнадзор подал групповой иск к блогеру Улановой

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало групповой иск к ИП Улановой, которая обвиняется в мошенничестве. Соответствующая информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С потребителями, присоединившимися к групповому иску, велась работа по сбору необходимых документов и обеспечению подачи претензии в адрес продавца. В настоящее время групповой иск подан», — написано в сообщении.
Потребители, которые еще не присоединились к иску, могут это сделать до 31 января 2024 года. Для этого необходимо заполнить и предоставить необходимые документы в Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В сентябре появились массовые жалобы на компанию «Уланово-бюро». Покупатели заявляли, что блогер не поставляет купленные товары, а также не возвращает за них деньги. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор.
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