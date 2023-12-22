На борту «Уральских авиалиний» у пассажира дважды останавливалось сердцебиение

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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Самолет летел из Екатеринбурга в Благовещенск (архивное фото) Фото:

На борту «Уральских авиалиний» у пассажира за полчаса якобы дважды останавливалось сердцебиение. Мужчину, которому стало плохо, приняли за покойника. Из-за ЧП самолет экстренно посадили в Сургуте, сообщил очевидец случившегося.

«Мужчине стало плохо во время рейса Екатеринбург-Благовещенск, который выполняла авиакомпания „Уральские авиалинии“. За полчаса у пассажира дважды останавливалось сердце, ему пытались помочь трое врачей, которые случайно оказались на борту. В Сургуте мужчину увезли в больницу», — пишет telegram-канал «Авиаторщина», ссылаясь на пассажира.

Самолет вылетел из Екатеринбурга вечером 21 декабря. Сразу несколько крупных telegram-каналов сообщили, что пассажир скончался во время рейса. Однако в пресс-службе «Уральских авиалиний» эту информацию URA.RU опровергли. «[Живого] пассажира в Сургуте передали бригаде врачей», — пояснила представитель авиакомпании.

По словам очевидца, плохо было инвалиду. «У него резко не стало пульса, дыхание остановилось. <…> Руки ледяные, ноги тоже. Но чудо — и он оживает. <…> Тем временем самолет уже заходил на посадку в Сургуте. После ЧП лайнер вылетел в Благовещенск», — рассказал пассажир «Авиаторщине».

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На борту «Уральских авиалиний» у пассажира за полчаса якобы дважды останавливалось сердцебиение. Мужчину, которому стало плохо, приняли за покойника. Из-за ЧП самолет экстренно посадили в Сургуте, сообщил очевидец случившегося. «Мужчине стало плохо во время рейса Екатеринбург-Благовещенск, который выполняла авиакомпания „Уральские авиалинии“. За полчаса у пассажира дважды останавливалось сердце, ему пытались помочь трое врачей, которые случайно оказались на борту. В Сургуте мужчину увезли в больницу», — пишет telegram-канал «Авиаторщина», ссылаясь на пассажира. Самолет вылетел из Екатеринбурга вечером 21 декабря. Сразу несколько крупных telegram-каналов сообщили, что пассажир скончался во время рейса. Однако в пресс-службе «Уральских авиалиний» эту информацию URA.RU опровергли. «[Живого] пассажира в Сургуте передали бригаде врачей», — пояснила представитель авиакомпании. По словам очевидца, плохо было инвалиду. «У него резко не стало пульса, дыхание остановилось. <…> Руки ледяные, ноги тоже. Но чудо — и он оживает. <…> Тем временем самолет уже заходил на посадку в Сургуте. После ЧП лайнер вылетел в Благовещенск», — рассказал пассажир «Авиаторщине».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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