Житель Челябинска сделал снегоход. Фото

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Самодельный снегоход имеет переднюю и заднюю передачи Фото:

Житель Челябинска сделал снегоход и вставил его на продажу. Как сын мастера сообщил в своем объявлении на платформе «Авито», машина имеет не только переднюю, но и заднюю передачи.

«Снегоходом занимался отец. Есть задняя передача. Стоит двигатель Lifan», — отметил челябинец.

Мощность двигателя составляет 18,5 лошадиных сил. Своим изделием, судя по сообщению, владельцы пользовались три года. За это время машина прошла почти 1,3 тысячи км.

Ширина гусениц составила 380 мм. Одновременно на снегоходе могут перемещаться два человека.

Техника продавалась несколько недель по доступной цене в 95 тысяч рублей. В настоящий момент объявление с публикации снято.

На снегоходе одновременно могут поместиться два человека
На снегоходе одновременно могут поместиться два человека
Фото:
В конструкции предусмотрено багажное место
В конструкции предусмотрено багажное место
Фото:
Снегоход прошел 1,3 тысячи километров
Снегоход прошел 1,3 тысячи километров
Фото:

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Житель Челябинска сделал снегоход и вставил его на продажу. Как сын мастера сообщил в своем объявлении на платформе «Авито», машина имеет не только переднюю, но и заднюю передачи. «Снегоходом занимался отец. Есть задняя передача. Стоит двигатель Lifan», — отметил челябинец. Мощность двигателя составляет 18,5 лошадиных сил. Своим изделием, судя по сообщению, владельцы пользовались три года. За это время машина прошла почти 1,3 тысячи км. Ширина гусениц составила 380 мм. Одновременно на снегоходе могут перемещаться два человека. Техника продавалась несколько недель по доступной цене в 95 тысяч рублей. В настоящий момент объявление с публикации снято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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