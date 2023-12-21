Власти ЯНАО помогут бизнесменам сэкономить на аренде

В Ямальском районе построят четыре бизнес-объекта со льготной арендой

Бизнесмены смогут арендовать новые площади на льготных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО будет построено четыре торговых объекта для предпринимателей. Модульные здания с арендой на льготных условиях планируется возвести в Яр-Сале, Новом Порту, Салемале и Панаевске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«У предпринимателей будет возможность арендовать новые здания на льготных условиях. В первый год нужно будет заплатить 40% от стоимости аренды, на второй год — 60%. При этом арендаторам нужно соблюдать ряд требований: придерживаться режима работы, не продавать алкоголь и не нарушать права потребителей», — рассказали на портале правительства ЯНАО.

Поддержку ямальских бизнесменов прокомментировал директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. «Регион оказывает поддержку субъектам малого предпринимательства в виде создания объектов потребительского рынка „под ключ“, а бизнес расширяет перечень услуг для населения, соблюдая качество обслуживания», — подчеркнул он.

Финансирование проекта будет из бюджета округа. В Яр-Сале заработают два новых магазина и кофейня, в Новом Порту — кафе-пекарня, в Салемале откроются магазин и парикмахерская. Самый крупный модульный объект возведут в Панаевске, на площади 90 квадратных метров появятся аптека, парикмахерская и кондитерская.

Ранее департамент экономики ЯНАО подвел итоги развития бизнеса в округе за 2023 год. Подробнее можно ознакомиться в материале URA.RU.