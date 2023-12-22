В Кургане на бывшей территории завода планируют построить элитный комплекс

22 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

На месте здания хотят построить элитный ЖК, а рядом сети ресторанов и кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на бывшей территории завода «Дормаш» в центре города планируют построить элитный жилой комплекс с сетью ресторанов, кафе и гостиниц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов, владеющий площадкой. «Здание на старой площадке в планах снести. На его месте построить современный элитный ЖК из двух домов. Проект практически готов. Об этом знает губернатор Вадим Шумков, идею поддерживает», — сказал Муратов. Также на территории предполагается создание сети ресторанов, кафе и гостиниц. Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждают возможное создание на старой площадке завода «Дормаш» аналога московской выставки ВДНХ. В планах сделать креативный центр, чтобы показывать достижения региона и продукцию местных предприятий для бизнес-партнеров. Однако владелец территории сенатор Муратов в разговоре с URA.RU сообщил, что ничего не слышал об этой идеи. В 2015 году политик сам выступал инициатором такого проекта и даже создавал специальный павильон.

В Кургане на бывшей территории завода «Дормаш» в центре города планируют построить элитный жилой комплекс с сетью ресторанов, кафе и гостиниц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов, владеющий площадкой. «Здание на старой площадке в планах снести. На его месте построить современный элитный ЖК из двух домов. Проект практически готов. Об этом знает губернатор Вадим Шумков, идею поддерживает», — сказал Муратов. Также на территории предполагается создание сети ресторанов, кафе и гостиниц. Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждают возможное создание на старой площадке завода «Дормаш» аналога московской выставки ВДНХ. В планах сделать креативный центр, чтобы показывать достижения региона и продукцию местных предприятий для бизнес-партнеров. Однако владелец территории сенатор Муратов в разговоре с URA.RU сообщил, что ничего не слышал об этой идеи. В 2015 году политик сам выступал инициатором такого проекта и даже создавал специальный павильон.